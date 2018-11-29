МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Концепция программы исследования и освоения Луны бессмысленна, пока не подсчитана и не озвучена стоимость ее реализации для российского бюджета, считает член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин.

В среду научно-технический совет Роскосмоса и Совет РАН по космосу рассмотрели концепцию исследования и освоения Луны. Сообщалось, что документ будет представлен президенту и правительству через три месяца.

"РАН и Роскосмос являются потребителями средств федерального бюджета. Научные задачи по исследованию и освоению Луны имеют место быть, но в озвученной концепции нет оценки приблизительных затрат федерального бюджета России на реализацию программ. В нынешнем виде программы в ней обсуждать нечего", — сказал Ионин РИА Новости в четверг. Он выразил сомнение в том, что все изложенное в программе "привязано к целям национального и технологического развития".

Как он отметил, эти затраты должны подсчитать не специалисты РАН или Роскосмоса, они должны быть подтверждены независимой оценкой.

"Надо исходить из того, что нужно государству, и исходить из возможностей, которые есть у России. Вопрос не в том, что делать на Луне, а зачем и в какие средства реализовывать", — добавил Ионин.

Он добавил, что все в "лунной программе" должно быть привязано к целям национального и технологического развития.