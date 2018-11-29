Злой гений. Научные эксперименты, стоившие человеческих жизней

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Альфия Еникеева. Последние несколько дней были богаты на научные скандалы. В США группа исследователей заявила о разработке генетического теста, позволяющего выявлять низкий уровень интеллекта у эмбрионов. В Китае генетик из Южного университета науки и техники (город Шэньчжэнь) рассказал, что перед удачной попыткой искусственного оплодотворения изменил ДНК человеческих зародышей. В результате на свет появились здоровые дети. Большая часть академического сообщества эти эксперименты осудила. Однако в истории науки такое уже случалось. РИА Новости разбирается, почему ученые проводят подобные эксперименты и может ли их что-то остановить.

Первые прививки испытывали на детях

В 1796 году английский врач Эдвард Дженнер решил проверить свое предположение, что пациенты, переболевшие коровьей оспой, никогда не заражаются человеческой. Самым подходящим объектом испытаний, на взгляд исследователя, были дети. Дженнер ввел здоровому восьмилетнему мальчику Джеймсу Фиппсу содержимое пустул (гнойничков) с руки крестьянки, инфицированной коровьей оспой. Ребенок проболел несколько дней, выздоровел и стал невосприимчив к вирусу натуральной оспы — все попытки заразить его этой инфекцией ни к чему не привели.

Почти сто лет спустя похожий подход использовал французский ученый Луи Пастер. Но он, в отличие от Дженнера, привил разработанной им вакциной против бешенства уже зараженного мальчика. В результате ребенок выздоровел, а в лабораторию Пастера потянулись пострадавшие от бешеных животных со всей Европы.

Сегодня спорить с тем, что изобретение прививок кардинальным образом изменило человеческую историю, бессмысленно. Но многие современники Дженнера и Пастера весьма негативно оценивали эксперименты ученых. Лондонское королевское общество отказывалось публиковать работы Дженнера, чтобы "не рисковать своей репутацией", а возле лаборатории Пастера проходили демонстрации с требованием прекратить эксперименты — даже на животных.

© Иллюстрация РИА Новости . Источник: «Специалисты о прививках» (www.yaprivit.ru) – сайт Национальной ассоциации специалистов по контролю инфекций (при поддержке Министерства здравоохранения РФ) За два века, прошедших с первой вакцинации, было разработано более ста прививок. © Иллюстрация РИА Новости . Источник: «Специалисты о прививках» (www.yaprivit.ru) – сайт Национальной ассоциации специалистов по контролю инфекций (при поддержке Министерства здравоохранения РФ) За два века, прошедших с первой вакцинации, было разработано более ста прививок.

Подопытные рабыни

В апреле этого года в Нью-Йорке убрали памятник одному из основателей современной хирургической гинекологии Мэриону Симсу. Спустя полтора столетия после смерти ученого американское общество таким образом осудило его исследовательский подход: он испытывал инновационные способы лечения на чернокожих рабынях.

Симс мечтал избавить женщин от пузырно-влагалищных свищей — каналов между мочевым пузырем и влагалищем, появляющихся после травматичных родов и приводящих к недержанию мочи. Он разработал собственную методику лечения этих образований и проверял ее действенность на своих рабынях, причем некоторых из них специально приобрел для проведения экспериментов.

Кроме методики лечения свищей, Симс изобрел посткоитальный тест для диагностики бесплодия, ректороманоскопию (визуальный осмотр слизистой оболочки прямой кишки) и первым сумел удалить камни из желчного пузыря пациента. Все это были настоящие научные прорывы для своего времени, однако исследовательские подходы Симса сегодня признаны неэтичными.

Впрочем, как отметил в разговоре с корреспондентом РИА Новости заместитель руководителя Центра коллективного пользования Института биологии гена РАН, биолог Алексей Дейкин, при обсуждении экспериментов прошлого важно понимать, что раньше этика была другой и научные результаты получены в рамках этичных по тем временам исследований.

Убийственная пересадка

© Фото : Фото предоставлено Краснодарской краевой клинической больницей №1 имени С.В.Очаповского Каролинский институт Швеции официально уволил "трансплантолога-убийцу"

Сегодня совершенно точно академическое сообщество осудит сомнительный с точки зрения морали эксперимент и ни один ученый не рискнет высказаться в его поддержку. Правила проведения научных опытов в прямом смысле написаны кровью — Нюрнбергский этический кодекс, легший в основу руководств по этике во всех университетах мира, был разработан сразу после окончания Второй мировой, когда стало известно о бесчеловечных опытах над заключенными в нацистских концлагерях.

Согласно этому документу, все участники эксперимента должны давать добровольное согласие на его проведение и иметь возможность остановить опыты в любой момент. Испытания на людях можно устраивать только после успешных тестов на животных, а степень риска, связанного с проведением эксперимента, не должна превышать важности проблемы, на решение которой направлено испытание.

Однако это не останавливает некоторых исследователей. Так, в 2011 году шведский врач-трансплантолог Паоло Маккиарини провел серию удачных, по его словам, операций по пересадке искусственной трахеи. Однако впоследствии шесть из девяти прооперированных (в том числе пациентка из России) умерли. Остальным успели пересадить донорские органы.

Расследование показало, что технология, разработанная ученым (считалось, что стволовые клетки пациента, которыми была покрыта пластиковая трахея, со временем превратятся в клетки трахеи), не была проверена на животных, а сам Маккиарини до последнего пытался скрыть факты смерти пациентов. Доктора уволили из Каролинского института (Швеция), Кубанского государственного медицинского и Казанского федерального университетов. В Швеции его обвинили в непредумышленном убийстве.

"Говоря о современном состоянии этики научных исследований, нужно понимать, что она определяется законодательством, которое четко очерчивает границы допустимого. Есть принципы информированного согласия пациентов, гуманного отношения к животным, вовлеченным в эксперимент, и обоснования необходимости его проведения. В науке цель не оправдывает средства. Но, накладывая этические ограничения на исследователя, нужно понимать, что наука направлена в первую очередь на обеспечение благополучия человека", — пояснил Алексей Дейкин.