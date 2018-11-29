ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Злой гений. Научные эксперименты, стоившие человеческих жизней

028586
© Depositphotos / everett225Неоднозначная наукаНеоднозначная наука
© Depositphotos / everett225
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Альфия Еникеева. Последние несколько дней были богаты на научные скандалы. В США группа исследователей заявила о разработке генетического теста, позволяющего выявлять низкий уровень интеллекта у эмбрионов. В Китае генетик из Южного университета науки и техники (город Шэньчжэнь) рассказал, что перед удачной попыткой искусственного оплодотворения изменил ДНК человеческих зародышей. В результате на свет появились здоровые дети. Большая часть академического сообщества эти эксперименты осудила. Однако в истории науки такое уже случалось. РИА Новости разбирается, почему ученые проводят подобные эксперименты и может ли их что-то остановить.

Первые прививки испытывали на детях

Эпидемия
© Depositphotos / CandyBoxImages
Мир без прививок: в Европе умирают от управляемых инфекций
В 1796 году английский врач Эдвард Дженнер решил проверить свое предположение, что пациенты, переболевшие коровьей оспой, никогда не заражаются человеческой. Самым подходящим объектом испытаний, на взгляд исследователя, были дети. Дженнер ввел здоровому восьмилетнему мальчику Джеймсу Фиппсу содержимое пустул (гнойничков) с руки крестьянки, инфицированной коровьей оспой. Ребенок проболел несколько дней, выздоровел и стал невосприимчив к вирусу натуральной оспы — все попытки заразить его этой инфекцией ни к чему не привели.

Почти сто лет спустя похожий подход использовал французский ученый Луи Пастер. Но он, в отличие от Дженнера, привил разработанной им вакциной против бешенства уже зараженного мальчика. В результате ребенок выздоровел, а в лабораторию Пастера потянулись пострадавшие от бешеных животных со всей Европы.

Сегодня спорить с тем, что изобретение прививок кардинальным образом изменило человеческую историю, бессмысленно. Но многие современники Дженнера и Пастера весьма негативно оценивали эксперименты ученых. Лондонское королевское общество отказывалось публиковать работы Дженнера, чтобы "не рисковать своей репутацией", а возле лаборатории Пастера проходили демонстрации с требованием прекратить эксперименты — даже на животных.

© Иллюстрация РИА Новости . Источник: «Специалисты о прививках» (www.yaprivit.ru) – сайт Национальной ассоциации специалистов по контролю инфекций (при поддержке Министерства здравоохранения РФ)За два века, прошедших с первой вакцинации, было разработано более ста прививок.
© Иллюстрация РИА Новости . Источник: «Специалисты о прививках» (www.yaprivit.ru) – сайт Национальной ассоциации специалистов по контролю инфекций (при поддержке Министерства здравоохранения РФ)
За два века, прошедших с первой вакцинации, было разработано более ста прививок.

Подопытные рабыни

Искусственная матка, созданная учеными из США
© Фото : Patridge et al. / Nature Communications 2017
Биологи создали первый прототип "искусственной матки"
В апреле этого года в Нью-Йорке убрали памятник одному из основателей современной хирургической гинекологии Мэриону Симсу. Спустя полтора столетия после смерти ученого американское общество таким образом осудило его исследовательский подход: он испытывал инновационные способы лечения на чернокожих рабынях.

Симс мечтал избавить женщин от пузырно-влагалищных свищей — каналов между мочевым пузырем и влагалищем, появляющихся после травматичных родов и приводящих к недержанию мочи. Он разработал собственную методику лечения этих образований и проверял ее действенность на своих рабынях, причем некоторых из них специально приобрел для проведения экспериментов.

Кроме методики лечения свищей, Симс изобрел посткоитальный тест для диагностики бесплодия, ректороманоскопию (визуальный осмотр слизистой оболочки прямой кишки) и первым сумел удалить камни из желчного пузыря пациента. Все это были настоящие научные прорывы для своего времени, однако исследовательские подходы Симса сегодня признаны неэтичными.

Впрочем, как отметил в разговоре с корреспондентом РИА Новости заместитель руководителя Центра коллективного пользования Института биологии гена РАН, биолог Алексей Дейкин, при обсуждении экспериментов прошлого важно понимать, что раньше этика была другой и научные результаты получены в рамках этичных по тем временам исследований.

Мышь. Архивное фото
© Fotolia / JacobST
Ученые создали первый искусственный эмбрион мыши из стволовых клеток

Убийственная пересадка

Искусственная трахея, приготовленная для трансплантации в Краснодарской краевой клинической больнице имени С.В.Очаповского
© Фото : Фото предоставлено Краснодарской краевой клинической больницей №1 имени С.В.Очаповского
Каролинский институт Швеции официально уволил "трансплантолога-убийцу"
Сегодня совершенно точно академическое сообщество осудит сомнительный с точки зрения морали эксперимент и ни один ученый не рискнет высказаться в его поддержку. Правила проведения научных опытов в прямом смысле написаны кровью — Нюрнбергский этический кодекс, легший в основу руководств по этике во всех университетах мира, был разработан сразу после окончания Второй мировой, когда стало известно о бесчеловечных опытах над заключенными в нацистских концлагерях.

Согласно этому документу, все участники эксперимента должны давать добровольное согласие на его проведение и иметь возможность остановить опыты в любой момент. Испытания на людях можно устраивать только после успешных тестов на животных, а степень риска, связанного с проведением эксперимента, не должна превышать важности проблемы, на решение которой направлено испытание.

Однако это не останавливает некоторых исследователей. Так, в 2011 году шведский врач-трансплантолог Паоло Маккиарини провел серию удачных, по его словам, операций по пересадке искусственной трахеи. Однако впоследствии шесть из девяти прооперированных (в том числе пациентка из России) умерли. Остальным успели пересадить донорские органы.

Расследование показало, что технология, разработанная ученым (считалось, что стволовые клетки пациента, которыми была покрыта пластиковая трахея, со временем превратятся в клетки трахеи), не была проверена на животных, а сам Маккиарини до последнего пытался скрыть факты смерти пациентов. Доктора уволили из Каролинского института (Швеция), Кубанского государственного медицинского и Казанского федерального университетов. В Швеции его обвинили в непредумышленном убийстве.

"Говоря о современном состоянии этики научных исследований, нужно понимать, что она определяется законодательством, которое четко очерчивает границы допустимого. Есть принципы информированного согласия пациентов, гуманного отношения к животным, вовлеченным в эксперимент, и обоснования необходимости его проведения. В науке цель не оправдывает средства. Но, накладывая этические ограничения на исследователя, нужно понимать, что наука направлена в первую очередь на обеспечение благополучия человека", — пояснил Алексей Дейкин.

Молекулы ДНК. Архивное фото
© Depositphotos / zentilia
Ученые осудили заявление китайского исследователя об изменении ДНК эмбриона

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена