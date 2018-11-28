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Медведев рассказал о борьбе за признание названия таблицы Менделеева в мире

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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкТаблица Менделеева. Архивное фотоТаблица Менделеева. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Россия на международном уровне добивается того, чтобы периодическая система химических элементов официально носила имя ее создателя Дмитрия Менделеева, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

Юрий Оганесян, академик, научный руководитель лаборатории ядерных реакций имени Флёрова. Архив
© РИА Новости / Александр Уткин
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Юрий Оганесян: мы хотим узнать, где кончается таблица Менделеева
В рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург глава правительства посетил Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) (СПБГТИ), где в сопровождении ректора Андрея Шевчика ознакомился с музейной экспозицией, посвящённой 190-летию вуза.

В начале экскурсии Медведев вручил подарочный экземпляр трехтомника, посвященного истории Технологического института, двум его авторам — Светлане Лопатиной и Игорю Крауклишу. Затем премьеру показали выставку архивных документов, имеющих отношение к истории вуза, в том числе благодарственное письмо Дмитрия Менделеева руководству института, "который был свидетелем его первых научных трудов".

"Кстати, вы, наверное, в курсе, что мы сейчас на международном уровне занимаемся тем, чтобы та самая периодическая система Менделеева назвалась именно Таблицей Менделеева. Мы-то с молоком матери впитали информацию о том, что Таблица Менделеева есть, но так считают далеко не все в мире. Для меня это было удивительно", — рассказал премьер.

Отдельно главе правительства показали стенд, посвященный его отцу — Анатолию Афанасьевичу Медведеву, который был профессором Технологического института.

На представленной на стенде групповой фотографии сотрудников вуза Медведев рассмотрел знакомые лица и поделился своими воспоминаниями от частых посещений института в детстве.

В завершение экскурсии премьеру вручили памятный знак, предоставляемый почетным профессорам Технологического института, которым является и Медведев, а также выпускникам, окончившим этот вуз с отличием.

"Этот знак дает мне право читать лекции?" — уточнил премьер. Получив утвердительный ответ, он со смехом заметил, что когда-нибудь воспользуется этим правом. "Если это потребуется, я когда-нибудь приеду и прочту лекцию, конечно, не по процессам и аппаратам химической технологии, но что-нибудь общего плана прочитать буду готов", — отметил Медведев.

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