Медведев рассказал о борьбе за признание названия таблицы Менделеева в мире

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Россия на международном уровне добивается того, чтобы периодическая система химических элементов официально носила имя ее создателя Дмитрия Менделеева, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

В рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург глава правительства посетил Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) (СПБГТИ), где в сопровождении ректора Андрея Шевчика ознакомился с музейной экспозицией, посвящённой 190-летию вуза.

В начале экскурсии Медведев вручил подарочный экземпляр трехтомника, посвященного истории Технологического института, двум его авторам — Светлане Лопатиной и Игорю Крауклишу. Затем премьеру показали выставку архивных документов, имеющих отношение к истории вуза, в том числе благодарственное письмо Дмитрия Менделеева руководству института, "который был свидетелем его первых научных трудов".

"Кстати, вы, наверное, в курсе, что мы сейчас на международном уровне занимаемся тем, чтобы та самая периодическая система Менделеева назвалась именно Таблицей Менделеева. Мы-то с молоком матери впитали информацию о том, что Таблица Менделеева есть, но так считают далеко не все в мире. Для меня это было удивительно", — рассказал премьер.

Отдельно главе правительства показали стенд, посвященный его отцу — Анатолию Афанасьевичу Медведеву, который был профессором Технологического института.

На представленной на стенде групповой фотографии сотрудников вуза Медведев рассмотрел знакомые лица и поделился своими воспоминаниями от частых посещений института в детстве.

В завершение экскурсии премьеру вручили памятный знак, предоставляемый почетным профессорам Технологического института, которым является и Медведев, а также выпускникам, окончившим этот вуз с отличием.

"Этот знак дает мне право читать лекции?" — уточнил премьер. Получив утвердительный ответ, он со смехом заметил, что когда-нибудь воспользуется этим правом. "Если это потребуется, я когда-нибудь приеду и прочту лекцию, конечно, не по процессам и аппаратам химической технологии, но что-нибудь общего плана прочитать буду готов", — отметил Медведев.