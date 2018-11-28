Путин поздравил Институт восточных рукописей РАН с 200-летием

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил с 200-летием Институт восточных рукописей РАН, отметив важность изучения истории, культуры и традиций Востока для России как евразийской державы, соответствующая телеграмма опубликована на сайте президента РФ.

Двадцать седьмого ноября в Санкт-Петербурге открылся международный форум "Россия и Восток. К 200-летию российского академического востоковедения".

"Приветствую вас на Международном форуме "Россия и Восток" и поздравляю с большим, торжественным событием – 200-летием Института восточных рукописей РАН… Важно, что нынешний коллектив бережёт творческое наследие своих предшественников, стремится сохранять заданную ими высочайшую профессиональную планку. Ведь для России как великой евразийской державы изучение истории, культуры, традиций Востока имеет особое значение", — говорится в телеграмме.

Президент отметил востребованную просветительскую деятельность коллектива, внимание к вопросам консолидации сообществ востоковедов разных стран вокруг единых задач и целей, о чем, по его мнению, говорит широкое представительство форума.

"Коллектив Института по праву гордится именами выдающихся учёных – ориентологов, археологов, этнографов, лингвистов, литературоведов. Их фундаментальными трудами и исследованиями, уникальным вкладом в обогащение мирового гуманитарного знания", — добавляется в телеграмме.

Путин пожелал коллективу ученых плодотворной работы и всего самого доброго.