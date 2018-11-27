МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Ситуацию с финансированием фундаментальной науки в вузах надо исправлять, чтобы они могли соответствовать мировым вызовам, которые стоят перед Россией и ее экономикой, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"В вузах нет науки по бюджету. Фундаментальная наука из вузовской науки исключена, в том числе, по средствам изменения технического инструмента, так называемой бюджетной классификации, в соответствии с которой исполняется бюджет. Вы зададите вопрос, почему это сделано? Это сделано по одной простой причине — потому что методологически еще в 2010 году так сложилось, что фундаментальной науки в вузах быть не должно", — сказала Голикова на заседании совета по науке и образованию.

Она отметила, что российские ректоры, пытаются возродить фундаментальную науку в вузах и делают эту "фундаментальную науку иногда несколько искаженным способом – кто-то зарабатывает внебюджетные средства, кто-то работает на грантах".

"Но напрямую из бюджета на фундаментальную науку они не получают. Мне кажется, что все-таки эту ситуацию надо исправлять, иначе наши вузы не будут соответствовать тем вызовам мировым, которые сегодня стоят перед Россией, перед российской экономикой", — заключила вице-премьер.