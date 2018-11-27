Голикова рассказала о работе над подходом к конкурсной составляющей в науке

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Подход правительства к конкурсам на выделение средств на научные исследования и участие в них вузов и научных организаций на данный момент меняется, заявила курирующая социальный блок вице-премьер Татьяна Голикова.
"Эта тема действительно не нова, есть два типа подходов, которые сегодня продвигают наши ведомства… Некоторые ведомства действительно обладают конкурсным ресурсом и разыгрывают этот конкурс только в рамках своих подведомственных учреждений. Либо вовсе не разыгрывают этот конкурс, а просто наделяют так называемыми иными субсидиями свои подведомственные учреждения", — сказала Голикова на заседании совета по науке и образованию.
Она подчеркнула, что сейчас есть поручение премьер-министра Дмитрия Медведева по изменению подхода к конкурсам и участию в этих конкурсах, которые находятся в ведении различных федеральных органов исполнительной власти.
"Что касается министерства науки и высшего образования и национального проекта "Наука" и во всяком случае точно высшего образования — у нас только конкурсные процедуры, у нас нет разделения ассигнований по подведомственности. Вот те 40 миллиардов, которые вы упоминали в своем вступительном слове, что их как правило выделяются на прикладные научные исследования, в рамках их не научный продукт появляется, а аналитический отчет — это тоже, действительно так. Сейчас мы рассчитываем, что это тоже будет изменено", — заключила Голикова.