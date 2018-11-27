Голикова рассказала о работе над подходом к конкурсной составляющей в науке

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Подход правительства к конкурсам на выделение средств на научные исследования и участие в них вузов и научных организаций на данный момент меняется, заявила курирующая социальный блок вице-премьер Татьяна Голикова.

На заседании Совета по науке и образованию ректор СПбГУ Николай Кропачев поднял вопрос о том, каждый ли вуз и научная организация могут принимать участие в конкурсах, которые проводятся министерствами и ведомствами, на получение средств для научных исследований. Кропачев отметил, что, например, СПбГУ не может участвовать в министерских конкурсах, в частности министерства высшего образования и науки, поскольку вуз является учреждением, подведомственным правительству РФ.

"Эта тема действительно не нова, есть два типа подходов, которые сегодня продвигают наши ведомства… Некоторые ведомства действительно обладают конкурсным ресурсом и разыгрывают этот конкурс только в рамках своих подведомственных учреждений. Либо вовсе не разыгрывают этот конкурс, а просто наделяют так называемыми иными субсидиями свои подведомственные учреждения", — сказала Голикова на заседании совета по науке и образованию.

Она подчеркнула, что сейчас есть поручение премьер-министра Дмитрия Медведева по изменению подхода к конкурсам и участию в этих конкурсах, которые находятся в ведении различных федеральных органов исполнительной власти.

"Но там возникает такого рода проблема, она на самом деле не проблема — это исторически сложившийся порядок. Вот в чем она заключается на примере программы научно-технологического развития, которую мы намерены принять в первом квартале следующего года… Нам только в аналитическом плане удается консолидировать финансовые ресурсы на фундаментальные и научно-прикладные исследования в этой программе со всех федеральных органов исполнительной власти, потому что позиция федеральных органов исполнительной власти такова: "нас не трогайте"… Ведомство занимает очень четкую позицию по поводу того, что я отвоевал эти ассигнования у министерства финансов и я исключительно буду их администрировать в рамках своих подведов. Еще раз повторюсь, мы сейчас этот подход меняем", — подчеркнула вице-премьер.

"Что касается министерства науки и высшего образования и национального проекта "Наука" и во всяком случае точно высшего образования — у нас только конкурсные процедуры, у нас нет разделения ассигнований по подведомственности. Вот те 40 миллиардов, которые вы упоминали в своем вступительном слове, что их как правило выделяются на прикладные научные исследования, в рамках их не научный продукт появляется, а аналитический отчет — это тоже, действительно так. Сейчас мы рассчитываем, что это тоже будет изменено", — заключила Голикова.