Голикова призвала выработать комплекс мер по поддержке молодых ученых

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила выработать комплекс мер по поддержке молодых ученых и молодых исследователей.

"И, наконец, еще одна тема — это тема закрепления научных кадров. Про аспирантуру уже сказали, но здесь звучало, например, такое предложение, как выкуп части ипотеки. Ну, понятно, здесь прозвучало предложение в сравнении с американскими вузами и возможностями этих вузов, которые имеют миллиардные в долларах бюджеты. У нас, конечно, таких внебюджетных источников нет, но очевидно другое, что тех мер, которые мы сейчас принимаем по поддержке молодых исследователей, недостаточно", — сказала Голикова на заседании совета по науке и образованию.

По ее словам, "по общей договоренности" на текущие расходы не тратятся деньги национального проекта "Наука".

"Но, тем не менее, мы понимаем, что увеличения количества молодых ученых и молодых исследователей невозможно достигнуть, если не будет социальная инфраструктура создаваться для этих молодых людей", — добавила вице-премьер.

"И здесь мы, мне кажется, должны пойти, ну если не на решительный, то на осторожно решительный шаг, чтобы выработать комплекс мер по поддержке молодых ученых и молодых исследователей, в противном случае мы не достигнем желаемого результата", — подчеркнула Голикова.