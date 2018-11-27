МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин потребовал изменить порядок распределения средств для проведения научных исследований, назвав нынешнюю ситуацию "странноватым подходом".

На заседании Совета по науке и образованию ректор СПбГУ Александр Кропачев поднял вопрос о том, каждый ли вуз и научная организация могут принимать участие в конкурсах, которые проводятся министерствами и ведомствами, на получение средств для научных исследований. Кропачев отметил, что, например, СПбГУ не может участвовать в министерских конкурсах, в частности министерства высшего образования и науки, поскольку вуз является учреждением, подведомственным правительству РФ.

"Вы знаете, это странноватый подход, если честно говоря. Вот Александр Михайлович (Кропачев — ректор СПбГУ) ведь об этом ведь тоже говорил, огромные деньги в ведомствах сосредоточены. Если они их отвоевали, то это не значит, что они должны их, грубо говоря, осваивать. Им эти деньги дали для достижения конкретного результата в интересах отрасли и всей экономики, а результата не будет, если они будут просто тупо осваивать, раздавая их своим подведомственным учреждениям, не заботясь о конечном результате", — заявил Путин.

Президент отметил, что организации должны получать средства "в результате достаточно жесткого конкурсного отбора наилучших предложений, и кого-то отсекать здесь бессмысленно и вредно".

"Поэтому, я вас прошу, просто ускорить этот процесс и изменить этот порядок", — добавил Путин.