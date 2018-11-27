Путин попросил доложить о программе фундаментальных исследований РАН

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что хочет услышать о проекте программы фундаментальных исследований РАН, он до сих пор не подготовлен, хотя этот вопрос обсуждался еще в 2016 году.

"Мы договорились, что в рамках новых полномочий РАН в 2017 году сформулирует программу проведения фундаментальных исследований. Владимир Евгений Фортов 23 ноября 2016 года сказал, я вас процитирую, не зазорно цитировать академика: "РАН должна подготовить и представить на рассмотрение правительства РФ проект программы фундаментальных исследований на 2018-2025 годы и дальнейшую перспективу. Я понимаю, что руководство академии поменялось, но преемственность должна сохраниться, мы же на это всегда рассчитываем", — сказал Путин на заседании Совета при правительстве РФ по науке и образованию.

Он попросил доложить, как идет работа в этом направлении сейчас.