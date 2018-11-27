Путин раскритиковал систему финансирования научных учреждений

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что до сих пор все три категории научных учреждений финансируются одинаково.

"И вот обращаю внимание, у нас три категории научных учреждений — первой, второй, третьей категории. Насколько я понимаю, до сих пор учреждения первой категории финансируются так же, как учреждения третьей категории. Ну это что у нас, социалистическая уравниловка? А зачем мы тогда эти категории делали", — сказал Путин на заседании совета по науке и образованию.

Президент также заметил, что "еще в 2014 году было дано поручение по оптимизации госзадания, чтобы его значительная часть распределялась на конкурсной основе".

"В отношении учреждений высшего образования такой механизм заработал. Почему он не распространяется на научные организации, непонятно. Почему оценка их эффективности проведена, а никаких управленческих решений на ее основании до сих пор не принято?" — задался он вопросом.