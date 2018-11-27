Россия может опоздать на поезд технологической революции, считает Путин

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ рискует навсегда опоздать зайти в последний вагон технологической революции, если в сфере науки и дальше будет распылять деньги и пережевывать вчерашние проблемы.

"Если мы и дальше будем распылять деньги, неспешно двигаться вперед, а то и просто пережевывать вчерашние проблемы, мы просто опоздаем, причем опоздать можем навсегда. Даже в последний вагон технологической революции не успеем прыгнуть", — сказал Путин на заседании президентского Совета по науке и образованию.