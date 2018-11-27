РАН подготовит новую программу фундаментальных исследований к весне

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Российская академия наук на предстоящем весной 2019 года своем общем собрании планирует обсудить новую программу фундаментальных исследований в РФ, заявил глава РАН Александр Сергеев во вторник на заседании президентского Совета по науке и образованию.

Ранее на заседании президент РФ Владимир Путин попросил руководство РАН рассказать, как идет работа над проектом этой программы.

Сергеев отметил, что сейчас действует программа фундаментальный исследований до 2020 года. "Мы планируем на нашем следующем общем собрании, которое будет весной следующего года, обсудить новую программу фундаментальных исследований, которая к этому времени уже будет готова", — сказал Сергеев.