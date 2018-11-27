МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. России надо выстроить прозрачную систему контроля на всех этапах фундаментальных научных исследований и объективные критерии оценки их результатов, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании президентского Совета по науке и образованию.

"Надо сформировать понятные критерии оценки результатов, использовать опыт российских фонда фундаментальных исследований и российского научного фонда. Знаю, что далеко не все коллеги согласны с тем, что для фундаментальных исследований одним из ключевых показателей является количество научных публикаций в ведущих изданиях и индекс цитирования. Я, честно говоря, с этим тоже согласен, понимаю, очень много особенностей: и это самые разные сферы деятельности, кого-то хотят цитировать, кого-то сознательно не цитируют, это все понятно, это все ясно", — сказал Путин.

"Но тогда нужно выработать, и я прошу вас это сделать, какие-то другие объективные критерии оценки результатов, основанные на репутационной ответственности и оценке профессионального сообщества. Нам же нужны какие-то способы оценки результатов работ? Это нужно сделать", — добавил президент.