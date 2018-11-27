Путин отметил случаи, когда темы исследований в институтах не меняют годами

Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте по науке и образованию. 27 ноября 2018

Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте по науке и образованию. 27 ноября 2018

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Немало вопиющих случаев, когда тематика фундаментальных исследований в институтах РФ не меняется годами, а результата так и нет, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по науке.

"В текущей работе научных учреждений, к сожалению, часто вопиющие случаи, их немало, когда тематика фундаментальных и поисковых исследований не меняется десятилетиями, причем конечного результата не просматривается", — сказал Путин.

"Я думаю, что и молодые перспективные специалисты в таких исследовательских командах не задерживаются или морально просто ломаются, неинтересно", — добавил он.