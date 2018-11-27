Путин призвал повысить открытость присвоения ученых степеней и званий

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости сделать науку более прозрачной и открытой областью, что в том числе касается публикаций научных исследований и присвоения ученых степеней и званий.

"Считаю, что нам нужно серьезно повысить открытость науки. Это в том числе касается публикаций гражданских исследований, выполняемых за бюджетные деньги. Что безусловно усилит ответственность исследователей, будет работать на популяризацию отечественной науки, способствовать экспорту наших инноваций и образовательных услуг", — сказал Путин во вторник на заседании Совета при правительстве РФ по науке и образованию.

Президент подчеркнул, что прозрачным и открытым должен стать процесс присвоения ученых степеней.

"И, конечно, более прозрачным и публичным должен стать процесс присвоения ученых степеней и званий, а также избрание членкоров и академиков в Российской академии наук. Убежден, мы сможем эффективно решить задачи национального уровня, если ученые и в целом наука будут пользоваться безусловным доверием и поддержкой со стороны общества, со стороны всех наших граждан и России в целом", — подчеркнул глава государства.