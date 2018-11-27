МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Поставлена задача обновить не менее половины приборов для фундаментальных исследований, заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, "нужно четко понимать, какое оборудование действительно способно обеспечить прорывные результаты, какие цели и задачи с помощью этих приборов мы намерены решить". "Чтобы не получилось, что купленное оборудование пылится на складе или морально устарело еще до ввода его в эксплуатацию. А так бывает", — сказал он.
Он отметил, что принципиально важно, чтобы отечественная научная инфраструктура была одной из лучших в мире. "Только так наша страна сможет стать интеллектуальным магнитом для выдающихся ученых и исследователей", — добавил президент.