МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Поставлена задача обновить не менее половины приборов для фундаментальных исследований, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Поставлена задача обновить не менее половины приборной базы исследовательских организаций", — сказал Путин на заседании совета по науке.

По его словам, "нужно четко понимать, какое оборудование действительно способно обеспечить прорывные результаты, какие цели и задачи с помощью этих приборов мы намерены решить". "Чтобы не получилось, что купленное оборудование пылится на складе или морально устарело еще до ввода его в эксплуатацию. А так бывает", — сказал он.

Он отметил, что принципиально важно, чтобы отечественная научная инфраструктура была одной из лучших в мире. "Только так наша страна сможет стать интеллектуальным магнитом для выдающихся ученых и исследователей", — добавил президент.