Президент РАН поздравил главу Национальной академии наук Украины с юбилеем

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент Российской академии наук Александр Сергеев во вторник в ходе заседания президиума РАН позвонил в Киев и поздравил легендарного академика, президента Национальной академии наук Украины Бориса Патона со столетним юбилеем, передает корреспондент РИА Новости.

"Мы все Вас от всей души поздравляем и желаем Вам оставаться научным лидером не только для Украины, но и для всего мира", — сказал в поздравлении Сергеев.

Борис Патон — советский и украинский ученый в области металлургии и технологии металлов, президент Национальной академии наук Украины с 1962 года. Является старейшим, по возрасту и по сроку пребывания в должности, главой государственной Академии наук в мире, а также старейшим действительным членом Национальной академии наук Украины и РАН.