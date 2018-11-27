Генпрокуратура нашла в "Роскосмосе" системные нарушения по гособоронзаказу

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Генпрокуратура выявила системные нарушения в деятельности "Роскосмоса" по гособоронзаказу в прошлом — начале нынешнего года, заявил во вторник официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

По его словам, проверка велась за период с 2017 года по первую половину 2018 года, то есть за время работы предыдущего руководства "Роскосмоса".

"Выявлены по исследованию того периода системные нарушения законодательства, в том числе о гособоронзаказе", — сказал он на интернет-канале Генпрокуратуры "Эфир".

Также не в полной мере и не достаточно тщательно велись как научно-исследовательские, так и опытно-конструкторские работы, констатировал Куренной.

"Деятельность нынешней администрации с контроля не снимается, ведется в постоянном режиме", — добавил представитель прокуратуры.