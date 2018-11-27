В Ростове представят прибор с крысой для пятиминутной диагностики рака

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Работу прибора с крысой для диагностики рака за две-пять минут представят медицинскому сообществу в Ростове-на-Дону во вторник, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

Как сообщил ранее агентству заместитель генерального директора — руководитель направления химико-биологических и медицинских исследований ФПИ Александр Панфилов, российские ученые первыми в мире создали прибор с крысой внутри, с помощью которого смогли обнаруживать рак легких и туберкулез на ранней стадии.

"Во вторник в Ростове-на-Дону состоится демонстрация работы аппаратно-программного комплекса, который позволяет выявлять по выдыхаемому воздуху рак легких на ранних стадиях, при этом, на процедуру обследования затрачивается от двух до пяти минут", – говорится в сообщении.

Как уточнили в фонде, с помощью крысы установить риск рака на первой и второй стадиях, в отношении которых хирургическое лечение считается полноценным и своевременным, удается с эффективностью в пять раз большей, чем с применением имеющихся современных методов и средств.

"Система не имеет мировых аналогов, и, благодаря автоматизации процедуры обследования, позволяет проводить большие объемы работ по диспансеризации населения", – заявил Панфилов.

В фонде также уточнили, что уникальная технология разработана в рамках совместного проекта ФПИ, Южного федерального университета и Ростовского научно-исследовательского онкологического института Минздрава.

"Сенсором" в составе разработанного аппаратно-программного комплекса выступает мелкое лабораторное животное — крыса. Животному заранее имплантируются специальные микроэлектроды, которые позволяют фиксировать биоритмы, образующиеся в результате воздействия на обонятельные рецепторы крысы маркеров онкологических заболеваний, появляющихся в выдыхаемом человеком воздухе", – рассказали в фонде.