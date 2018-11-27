Вице-президент США поздравил НАСА с успешной посадкой зонда на Марс

ВАШИНГТОН, 27 ноя — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс поздравил НАСА с восьмой успешной посадкой зонда InSight на Марс.

Зонд InSight совершил успешную посадку на Марс вечером в понедельник.

"Поздравляю НАСА, Lockheed Martin, Ula Launch и всех, кто сделала сегодняшнюю посадку (зонда — ред.) InSight возможной! Это стало восьмым разом, когда США сели на Марс, и первой миссией по изучению глубин Марса. Невероятное достижение!" — написал Пенс в своем Twitter.

InSight был запущен в мае, он предназначен для изучения геологического строения Марса. Его миссия рассчитана на два года.