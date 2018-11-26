Новый экипаж отправится на МКС 3 декабря по "шестичасовой" схеме

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Очередной пилотируемый корабль "Союз МС-11" запустят к Международной космической станции (МКС) в 14:31 мск 3 декабря, полет должен продлиться шесть часов, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении ЦНИИМаш (головной научный институт Роскосмоса, в состав которого входит Центр управления полетами).

"Старт транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-11" — 3 декабря 14:31 мск. Стыковка — 3 декабря 20:36 мск", — отмечается в сообщении.

В полет должны отправиться российский космонавт Олег Кононенко, канадский астронавт Давид Сан-Жак и американский астронавт Энн Шарлотт Макклейн.

Это будет первый полет после произошедшей 11 октября аварии "Союза-ФГ". Тогда ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спускаемом аппарате на Землю.

Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина этот полет должен был стать вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.

Летом Роскосмос опробовал сверхкороткую схему доставки. Грузовой корабль "Прогресс "достиг МКС за три часа.