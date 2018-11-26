Эксперты мирового уровня обсудят в Москве вопросы научной дипломатии

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Термин "научная дипломатия" становится не просто фигурой речи, а реально востребованной формой продвижения идей, от которых зависит развитие всего человечества, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии десятого международного форума неправительственных партнеров ЮНЕСКО "Наука на благо человечества".

"Сегодня мир находится на этапе стремительных перемен и как никогда востребовано сопряжение усилий всех, кто заинтересован в обеспечении его поступательного и стабильного развития, включая представителей академических кругов и широкой общественности", — подчеркнул глава МИДа.

Он также отметил, что в текущей ситуации на международной арене это мероприятие будет способствовать продвижению положительной, объединяющей повестки дня и поиску оптимальных ответов на многочисленные проблемы современности.

"В конечном счете это способствует упрочению атмосферы доверия и взаимопонимания между народами", — добавил Лавров.

Форум, организованный секретариатом ЮНЕСКО при поддержке МИД России, будет проходить в Москве 26-27 ноября. Участие в нем примет более 300 выдающихся ученых из более чем 50 стран и 30 университетов.

Как отметил заместитель генерального директора ЮНЕСКО Син Цюй, мероприятие даст международным неправительственным организациям и научному сообществу возможность обменяться опытом, поделиться знаниями относительно значимых изменений в обществе и выработать наиболее эффективные подходы к проблемам современности.

"Думаю, что проведение форума и его итоги, безусловно, послужат разрядке искусственно созданных точек напряжения в международных отношениях. Сотрудничество и взаимодействие между учеными, уверен, станет фактором позитивной обратной связи, для того чтобы и многие политики пришли к здравому смыслу и начали искать мира, а не войны", — заявил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

По его словам, мир остро нуждается в осмыслении ментальных, этических, социальных перемен, которые неизбежно станут следствием нового этапа развития, и форум послужит новым шагом в освоении данной проблематики.

"Мы рады возможности объединить на одной площадке различные неправительственные организации и научное сообщество и способствовать диалогу между ними. Уверен, что голос этой площадки будет услышан во многих странах мира", — добавил председатель комитета по связям неправительственных организаций и ЮНЕСКО Филипп Боссант.