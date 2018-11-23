Ученые научились прогнозировать дозы радиации в космосе

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Специалисты Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", университета Оулу (Финляндия) и Санкт-Петербургского физико-технического института сравнили эффекты солнечной модуляции космических лучей, зарегистрированных нейтронными мониторами и спутниковым экспериментом PAMELA. По словам ученых, это позволит давать более точные прогнозы доз радиации в околоземном космическом пространстве, что играет огромную роль при планировании космических миссий. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Geophysical Research: Space Physics.
Авторы опубликованного исследования сравнили эффекты солнечной модуляции космических лучей, зарегистрированных международным экспериментом PAMELA и нейтронными мониторами.
Нейтронные мониторы — это работающая с 1950-х годов сеть наземных установок, регистрирующих вторичные частицы от взаимодействий космических лучей с ядрами атмосферы. В проведенной российскими учеными работе использовались данные, зарегистрированные в режиме реального времени нейтронным монитором, расположенным в Оулу (Финляндия).
"Правильная работа функции отклика нейтронных мониторов вкупе с огромной статистикой их непрерывной (порядка 70 лет) работы позволяют давать прогнозы доз радиации в околоземном космическом пространстве, что имеет огромное значении при планировании космических миссий", — рассказал он РИА Новости.
В работе также была проведена калибровка сети наземных нейтронных мониторов с помощью данных, полученных в ходе проведения космического эксперимента PAMELA.