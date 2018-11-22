Ученые назвали причину гибели древней цивилизации на Ближнем Востоке

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Причиной гибели древней цивилизации на территории современной Иордании стал метеорит, сообщает Science News.

Ученые из Юго-западного университета Святой Троицы в Альбукерке (США) провели анализ древних пород, расположенных около города Телль-эль-Хаммам, и установили, что кристаллизация минералов в этой местности была мгновенной и произошла из-за высокой температуры. Кроме того, они изучили остатки фундаментов домов: оказалось, что здания также были снесены в один момент.

Исследователи установили, что цивилизацию, возраст которой около 2,5 тысячи лет, уничтожил метеорит. Он взорвался над поверхностью Земли около 3,7 тысячи лет назад, разрушил не менее пяти городов и более сотни деревень на участке диаметром в 25 километров, отмечают ученые.