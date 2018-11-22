Президент РАН получил медаль ЮНЕСКО за вклад в развитие нанонауки

ПАРИЖ, 22 ноя — РИА Новости. Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев получил медаль ЮНЕСКО "За вклад в развитие нанонауки и нанотехнологий" и отметил важность проведения научной дипломатии в нынешней непростой геополитической ситуации.

Церемония награждения прошла в четверг в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Награда также была вручена помощнику президента России Андрею Фурсенко, вице-президенту РАН Владимиру Чехонину.

Фурсенко не смог лично присутствовать на мероприятии, за него награду получил постпред РФ при ЮНЕСКО Александр Кузнецов.

В числе десяти лауреатов также были представители Франции, Египта, Финляндии, Греции, Австрии, Австралии, Казахстана.

Получая награды, учёные рассказали об области своих научных разработок.

Медаль ЮНЕСКО "За вклад в развитие нанонауки и нанотехнологий" вручается в восьмой раз.

"Когда непростые отношения между странами, сложная геополитическая ситуация, когда опять возникло военное противостояние, очень важно, что учёные продолжают наращивать международное сотрудничество. Как мы говорим, научные мосты должны всегда строиться, особенно важно это в те времена, когда другие мосты рушатся. Я считаю, что наше сегодняшнее пребывание здесь и то, что три человека из России награждены такими высокими наградами ЮНЕСКО, говорит о том, что ЮНЕСКО является одной из важных организаций, которые поддерживают наведение и строительство мостов в науке", — сказал журналистам Сергеев после церемонии награждения.

"Со стороны Российской академии наук я могу сказать, что задача о проведении научной дипломатии — это одна из самых важных задач академии", — добавил он.

Президент РАН также напомнил, что 26 ноября в Москве состоится Форум ЮНЕСКО "Наука на благо человечества".