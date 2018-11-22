Путину в технополисе «ЭРА» показали новые разработки в области медицины

АНАПА, 22 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе посещения военного инновационного технополиса "ЭРА" ознакомился с научными разработками в области медицины, отметив, что в части решения отдельных вопросов нужно привлекать внешних специалистов.

Начальник Главного военного медицинского управления Дмитрий Тришкин рассказал президенту о работе отдельных лабораторий. Глава государства, в частности, ознакомился с методикой 3D-сканирований и обработки необходимой для лечения информации. Так, например, медицинское учреждение может направить сюда снимки пациента, после чего на принтере будет сделана 3D-модель, которая позволит определить заболевание и методы его лечения.

Кроме того, президенту показали другую разработку — платформу для саперских ботинок. "Это эффективно?", — поинтересовался Путин, на что получил утвердительный ответ, поскольку именно эта платформа берет на себя удар от взрывной волны и не дает ей перенестись на стопу.

Президент также осмотрел лабораторию по разработке биопрепаратов для медицины и промышленности. Ему также рассказали о геномных исследованиях, которые ведутся в технополисе.

"Нужно привлекать специалистов. Определенные наработки у нас уже есть, но еще многое нужно будет сделать", — сказал президент.

Ну какая еще платформа сможет выдержать 110 грамм тротила? Только такая, инновационная. Девушкам, конечно, ни к чему, а вот саперам вполне пригодится. pic.twitter.com/HTjKanaBGm — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 22 ноября 2018 г.

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