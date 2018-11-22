В Москве пройдет международный форум ЮНЕСКО "Наука на благо человечества"

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Москве 26-27 ноября состоится юбилейный десятый международный форум неправительственных партнеров ЮНЕСКО "Наука на благо человечества", сообщает "Российский фонд мира". Фонд проводит мероприятие совместно с Российской академией наук и секретариатом ЮНЕСКО при поддержке МИД России.

Участие в форуме примут более 300 выдающихся российских и зарубежных ученых из более чем 50 стран и 30 университетов, среди них Александр Чубарьян, Пьер-Бруно Руффини, Валентини Рикардо и другие.

Главными темами обсуждения станут роль науки в цифровом пространстве, взаимосвязь науки и гражданского общества, наука и этика в современном мире.

В рамках форума состоятся 25 пленарных заседаний, панельных дискуссий и семинаров, посвященных проблемам взаимодействия гражданского общества и научного сообщества и их влиянию на принятие политических решений.

Отдельные заседания будут посвящены роли женщин и молодежи в науке, а также роли науки в развитии образования и искусства.

В торжественной церемонии открытия форума 26 ноября примут участие министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, заместитель генерального директора ЮНЕСКО Син Цюй, президент Российской академии наук Александр Сергеев, председатель комитета Госдумы РФ по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий.