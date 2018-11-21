ЖЕНЕВА, 21 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) рассчитывает на участие российских ученых в обновлении ускорителя заряженных частиц — Большого адронного коллайдера, заявила в интервью РИА Новости генеральный директор ЦЕРН Фабиола Джанотти.

ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. В организацию входят 22 страны. Ее основные корпуса, в том числе ускорительные установки, расположены на границе Швейцарии и Франции. Большой адронный коллайдер создан Европейской организацией ядерных исследований при участии физиков из многих стран, в том числе из России. Он расположен на границе Швейцарии и Франции. Большой адронный коллайдер — ускоритель заряженных частиц на так называемых встречных пучках протонов и тяжелых ионов. С помощью БАК удалось сделать одно из важных открытий в современной физике — было доказано существование бозона Хиггса, элементарной частицы, отвечающей за существование массы у других частиц.

"Российские ученые очень активно участвуют в нашей работе. У нас порядка 1000 ученых из РФ. Так что это второй самый большой контингент от страны, которая не является членом ЦЕРН. Российские физики и инженеры исключительные, действительно все очень высокого уровня. И, конечно, мы надеемся, что их вклад продолжится. Мы сейчас обновляем БАК, так что нам нужно, чтобы в этом проекте Россия была с нами", — сказала она.

С января 2019 года БАК будет приостановлен сроком на два года для проведения обновления и вывода ускорителя на мощность в 14 ТэВ.