ЖЕНЕВА, 21 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) рассчитывает в конце недели получить ясность от России по ратификации соглашения о международном сотрудничестве, заявила в интервью РИА Новости генеральный директор ЦЕРН Фабиола Джанотти.
"Соглашение о международном сотрудничестве сейчас зависит от России. Оно было одобрено советом ЦЕРН, и сейчас РФ должна его ратифицировать. В конце этой недели, 23 ноября, мы поедем в Россию для встречи с первым заместителем министра науки и высшего образования Григорием Трубниковым, и я надеюсь, что у нас будут новости", — сказала она.
По ее словам, на встрече с первым замминистра науки будет обсуждаться будущее сотрудничество между РФ и ЦЕРН, в том числе вклад России в обновление Большого адронного коллайдера (БАК) и участие в экспериментах, а также то, как ЦЕРН может поддержать проекты в России.
Большой адронный коллайдер — ускоритель заряженных частиц на так называемых встречных пучках протонов и тяжелых ионов. С помощью БАК удалось сделать одно из важных открытий в современной физике — было доказано существование бозона Хиггса, элементарной частицы, отвечающей за существование массы у других частиц.