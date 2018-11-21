ЖЕНЕВА, 21 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) рассчитывает в конце недели получить ясность от России по ратификации соглашения о международном сотрудничестве, заявила в интервью РИА Новости генеральный директор ЦЕРН Фабиола Джанотти.

ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. В организацию входят 22 страны. Ее основные корпуса, в том числе ускорительные установки, расположены на границе Швейцарии и Франции.

"Соглашение о международном сотрудничестве сейчас зависит от России. Оно было одобрено советом ЦЕРН, и сейчас РФ должна его ратифицировать. В конце этой недели, 23 ноября, мы поедем в Россию для встречи с первым заместителем министра науки и высшего образования Григорием Трубниковым, и я надеюсь, что у нас будут новости", — сказала она.

По ее словам, на встрече с первым замминистра науки будет обсуждаться будущее сотрудничество между РФ и ЦЕРН, в том числе вклад России в обновление Большого адронного коллайдера (БАК) и участие в экспериментах, а также то, как ЦЕРН может поддержать проекты в России.

Большой адронный коллайдер создан Европейской организацией ядерных исследований при участии физиков из многих стран, в том числе из России. Он расположен на границе Швейцарии и Франции.

Большой адронный коллайдер — ускоритель заряженных частиц на так называемых встречных пучках протонов и тяжелых ионов. С помощью БАК удалось сделать одно из важных открытий в современной физике — было доказано существование бозона Хиггса, элементарной частицы, отвечающей за существование массы у других частиц.