В РКЦ "Прогресс" рассказали об усилении контроля при сборке ракет "Союз"

САМАРА, 20 ноя — РИА Новости. Дополнительные мероприятия по проверке датчиков, а также фото- и видеодокументирование со второго квартала 2019 года станут штатными при сборке ракет "Союз" после аварии 11 октября, сообщил во вторник журналистам глава РКЦ "Прогресс" (предприятие-производитель ракет "Союз") Дмитрий Баранов.

"Сейчас сборка всех пакетов (объединенные центральный блок и четыре боковых блока — ред.) идет по отдельному техническому заданию под особым контролем, с дополнительными мероприятиями по контролю датчиков, по фото- и видеофиксации. В соответствии с планом мероприятий аварийной комиссии, который скоро будет окончательно утвержден, — он сейчас оформляется — в начале второго квартала (2019 года – ред.) все эти мероприятия войдут в штатную документацию и станут частью штатной подготовки", — сказал Баранов.

Он также напомнил, что после аварии 11 октября были пересобраны уже собранные пакеты, один из них – на Байконуре, другой – в Гвианском космическом центре.

"Разобрали и посмотрели датчики, убедились, что они находятся в нормальном состоянии, под повышенным контролем, с применением максимального количества средств видеофиксации и фотофиксации собрали заново. Эти машины, как мы знаем, успешно улетели", — уточнил Баранов.

Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось вернуться в спускаемом аппарате корабля на Землю.

Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.

Позднее аварийная комиссия установила, что из-за неправильной работы штока датчика одного из четырех боковых блоков ракеты (его погнули при сборке на космодроме) не открылось сопло увода блока. "Боковушка" пропорола бак окислителя второй ступени ракеты.