ЕКА планирует подписать с Россией соглашения по исследованию космоса

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Европейское космические агентство (ЕКА) может подписать соглашения с Роскосмосом о сотрудничестве в перспективных проектах по исследованию космоса, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор ЕКА Ян Вернер.

"У нас есть несколько совместных проектов с Россией. Во-первых, МКС. Во-вторых, сотрудничество по лунным программам "Луна-25" и "Луна-27", миссия по исследованию Марса "ЭкзоМарс". Мы рассматриваем возможность подписания соглашений о реализации других проектов в будущем", — рассказал он.

Ранее сообщалось, что Россия предлагает Европе после выполнения эксперимента "ЭкзоМарс-2020" совместно доставить грунт со спутника Марса Фобоса в рамках проекта "Бумеранг" и участвовать проектах по доставке замороженного грунта с Луны в рамках проектов "Луна-28".

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