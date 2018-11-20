Ученые упростили синтез веществ, позволяющих управлять иммунитетом

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Ученые Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского разработали перспективный способ синтеза производных мурамовой кислоты — биологически активных соединений с большим биомедицинским потенциалом, способных "включать" иммунную защиту организма и регулировать ее. Результаты исследования КФУ опубликованы в журнале Tetrahedron.
Производные мурамовой кислоты, в природе встречающиеся сугубо в бактериях, сегодня активно востребованы из-за широкого спектра биологической активности. Недавно биологи выяснили, что с ними способны избирательно взаимодействовать рецепторы в клетках иммунной системы позвоночных животных.
Ученые КФУ разработали новый способ получения производных мурамовой кислоты, позволяющий решить проблемы химического синтеза подобных природных соединений и их аналогов. С помощью классического способа получения мурамовой кислоты, основанного на межмолекулярной реакции замещения, далеко не всегда удается достичь требуемого стереохимического результата: вместо необходимой структуры возникает несколько молекул, отличающихся расположением атомов в пространстве.
Специалисты КФУ установили, что во внутримолекулярной реакции действуют особые факторы, влияющие на стереохимический результат превращения, и объяснили, как именно они работают.
По его словам, этот необычный эффект не объяснить из классических представлений о механизме используемой реакции. Ответ ученым КФУ дал анализ пространственных взаимодействий в молекулах исходных веществ: расположение атомов в молекулах одного из исходных соединений было неблагоприятным для реакции внутримолекулярного замещения – но это превращение все же могло происходить, так как реакция направлялась по другому, более сложному, пути. На этом пути возникало несколько промежуточных соединений, однако в итоге воспроизводился тот же стереохимический результат, что и при использовании вещества, для которого прямое замещение было возможным.
"Мы планируем и дальше изучать факторы, влияющие на формирование пространственной структуры продуктов внутримолекулярных химических реакций. Наша цель – общий подход к созданию молекул любого необходимого пространственного строения, независящего от геометрии реакционных центров в исходных веществах", – заявил Сергей Пертель.
Специалисты также продолжают синтезирование производных и аналогов мурамовой кислоты с помощью нового метода. Это поможет получить более сложные олигосахаридные производные, соответствующие повторяющемуся звену полисахаридов в клеточной стенке бактерий и бактериальных спор. Такие вещества могут обнаружить ценные свойства и вызвать большой интерес современной биомедицины.