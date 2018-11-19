В РАН предложили создать проект по исследованию экосистемы Каспия

АСТАНА, 19 ноя — РИА Новости. Ученые прикаспийских стран могли бы создать проект по исследованию экосистемы Каспия, считает президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

"У нас появилась сегодня идея, чтобы академии двух стран (Казахстана и РФ — ред.) вышли с идеей о создании проекта, в котором бы участвовали все пять стран, имеющих выход к Каспию", — сказал Сергеев на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Казахстан.

По его мнению, другие страны региона — Азербайджан, Туркмения и Иран — поддержат это предложение.

"Главное — в уникальной экосистеме, которая там образована. Вот эту уникальную экосистему нужно, с одной стороны, блюсти, а с другой стороны уметь экономически использовать", — сказал Сергеев. Он добавил, что богатствами Каспия "нужно распорядиться правильно с использованием современных достижений науки".