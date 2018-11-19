В РАН предложили создать проект по исследованию экосистемы Каспия

АСТАНА, 19 ноя — РИА Новости. Ученые прикаспийских стран могли бы создать проект по исследованию экосистемы Каспия, считает президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.
По его мнению, другие страны региона — Азербайджан, Туркмения и Иран — поддержат это предложение.
"Главное — в уникальной экосистеме, которая там образована. Вот эту уникальную экосистему нужно, с одной стороны, блюсти, а с другой стороны уметь экономически использовать", — сказал Сергеев. Он добавил, что богатствами Каспия "нужно распорядиться правильно с использованием современных достижений науки".