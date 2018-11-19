Россия намерена выполнить обязательства по отправке космонавта ОАЭ на МКС

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Россия выполнит обязательства по отправке космонавта из Объединённых арабских эмиратов на МКС в 2019 году, заявил журналистам в понедельник гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Мы встретились с нашими коллегами из Объединенных арабских эмиратов, с которыми мы обсуждаем вопросы отправки эмиратского космонавта в космос. Там немножко сдвигается график из-за того, что произошло 11 октября (авария ракеты "Союз-ФГ" – ред.), но я думаю, что в 2019 году мы свои обязательства в полной мере выполним", — сказал он в ходе пресс-конференции в медиа-центре МИА "Россия сегодня".

В настоящее время два эмиратских космонавта проходят подготовку в Звездном городке, чтобы в апреле 2019 года один из них смог впервые отправиться в космос. Однако после аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" в октябре сроки полета первого космонавта из ОАЭ оказались под вопросом.