В РАН заявили о готовности сотрудничать с учеными Казахстана

АСТАНА, 19 ноя – РИА Новости. Президент Российской академии наук Александр Сергеев посетил Астану, где встретился с коллегами из Национальной академии наук Казахстана. Об итогах встречи он рассказал на брифинге в мультимедийном пресс-центре Sputnik Казахстан.

Академик отметил, что экономики Казахстана и России нуждаются в скорейшем использовании результатов фундаментальных исследований на практике. По его словам, сейчас идет обсуждение соглашения, которое скоро будет заключено.

"Нам нужно будет ещё в течение нескольких недель в России обсудить со всеми нашими заинтересованными институтами и организациями, чтобы это соглашение было не рамочным, а чтобы мы его сразу начали наполнять конкретными проектами", — отметил Сергеев.

Каспийское сотрудничество

Президент РАН рассказал, что обсудил с главой Национальной академии наук Муратом Журиновым использование минеральных ресурсов Каспийского моря.

"У нас появилась сегодня идея, чтобы академии двух стран вышли с инициативой о создании проекта, в котором бы участвовали все пять стран, имеющих выход к Каспию", — сообщил российский ученый.

Он выразил мнение, что если казахстанская и российская академии наук смогут получить поддержку других стран.

"Мне кажется, что это может быть серьезным международным проектом. Мне нравятся наши возможности, которые есть в гуманитарной области", — добавил глава РАН.

Мурат Журинов, в свою очередь, отметил, что политические проблемы по Каспию решены. Это открывает путь для совместных исследований, ведь в регионе много проблем экологического характера.

"Из пяти стран четыре добывают нефть. Часто бывают разливы, которые надо очищать, иначе мы создадим катастрофу", — выразил мнение глава Казахстанской академии наук.

Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря подписали в Актау в августе. Работа над ней велась более 20 лет.

Юбилей Академии

Президент Российской Академии пригласил коллег из Казахстана принять участие в праздновании 300-летия РАН.

Сергеев напомнил, что она была создана указом Петра Великого 8 февраля 1724 года. Этот день сейчас празднуется как День российской науки.

"До 300-летия еще есть время. Но мы попросили президента нашей страны, и он издал указ, в соответствии с которым на прошлой неделе был образован оргкомитет, по празднованию 300-летия РАН. Его возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев, то есть уровень признания важности этой даты высокий. Теперь мы начинает подготовку", — объявил Сергеев, отдельно отметив, что праздничные мероприятия пройдут не только в России, но и в Казахстане.

Почетное звание

Во время своего визита в Астану президент РАН посетил Евразийский национальный университет, где ему присвоили звание почетного профессора.

Ректор ЕНУ, вице-президент казахстанской академии наук Ерлан Сыдыков вручил гостю академическую мантию и головной убор.

Сергеев прочитал в университете лекцию о научных исследованиях в России, затронул тему эффективной и чистой энергетики, персонализированной медицины, а также вопросы сельского хозяйства и пространственного развития.

В столицу Казахстана также прибыл и посетил лекцию генеральный директор российского Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

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