ВОЗ представила план борьбы с малярией

ЖЕНЕВА, 19 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила новый план борьбы с малярией в мире, говорится в заявлении ВОЗ, распространенном в понедельник.

Второй год подряд в ежегодном докладе ВОЗ число больных малярией не претерпевает сильных изменений. По оценкам, в 2017 году количество случаев малярии составило 219 миллионов, годом ранее – 217 миллионов. При этом в предшествовавшие годы число заболевших малярией во всем мире неуклонно снижалось с 239 миллионов в 2010 году до 214 миллионов в 2015 году.

"Никто не должен умирать от малярии. Но нужно признать, что в мире сложилась новая ситуация: в условиях стагнации борьбы с малярией мы рискуем растерять плоды многолетних трудов, инвестиций и успешных действий по сокращению числа людей, страдающих этой болезнью. Мы признаем, что должны что-то поменять, причем сделать это необходимо сейчас", – заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

В этой связи ВОЗ предлагает новый план борьбы с малярией, который призван стимулировать дальнейшее снижение количества заболевших путем привлечения локальных сил государств с наибольшей заболеваемостью и смертностью от малярии — Буркина-Фасо, Камеруна, Демократической Республики Конго, Ганы, Мали, Мозамбика, Нигера, Нигерии, Уганды, Танзании и Индии. По данным ВОЗ, в этих африканских странах в прошлом году было зарегистрировано на 3,5 миллиона случаев заболевания малярией больше по сравнению с предыдущим годом, в то время как в Индии в снижении бремени болезни были достигнуты определенные успехи.

Согласно новому плану борьбы с малярией, в частности, необходимо привлечь внимание политиков на национальном и глобальном уровнях к вопросу о необходимости снижения смертности от малярии и разработать оптимальные политические меры и стратегии, которые были бы пригодны для стран, эндемичных по малярии.

В ВОЗ подчеркивают, что пока темпы прогресса по борьбе с малярией недостаточны для достижения целей по снижению заболеваемости и смертности от малярии по меньшей мере на 40% к 2020 году. Для дальнейшего прогресса необходимо увеличить финансирование мер по противостоянию этому смертельному заболеванию. В частности, инвестиции в борьбу с малярией к 2020 году должны вырасти почти в два раза и составить не менее 6,6 миллиарда долларов США в год.