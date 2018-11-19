На Чукотке разгрузили последнее судно со стройматериалами для плавучей АЭС

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Разгрузка последнего судна, доставившего очередную и заключительную партию строительных материалов для плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), завершилась в порту города Певека на Чукотке, сообщил департамент информации и общественных связей АО "Концерн Росэнергоатом" (оператор всех АЭС в России, входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом").

"10 ноября 2018 года в порт города Певека — место будущего базирования ПАТЭС — прибыло последнее судно — корабль "Арктика-2", а 14 ноября завершилась его разгрузка", — говорится в сообщении.

За весь период навигации 2018 года, составивший порядка четырех месяцев, со всех теплоходов суммарно было выгружено порядка 25 тысяч тонн строительных материалов, а также металлоконструкции для обеспечения работ по строительству гидротехнических сооружений и береговой инфраструктуры. "Эти материалы позволят продолжить производство работ на площадке строительства в соответствии с генеральным графиком и обеспечить задел на весь оставшийся период до 2019 года", — отметил руководитель дирекции по сооружению и эксплуатации ПАТЭС Росэнергоатома Виталий Трутнев.

Второго ноября нынешнего года состоялся физический пуск реакторной установки правого борта ПЭБ "Академик Ломоносов". Физпуск реактора является началом комплексных испытаний энергоблока, проведение которых необходимо перед выведением реакторной установки на проектную мощность. Все работы проходят в Мурманске, на площадке предприятия Росатома ФГУП "Атомфлот" при участии специалистов Балтийского завода.

ПАТЭС предназначена для замещения выбывающих мощностей Билибинской АЭС, которая расположена в Чукотском автономном округе и на сегодняшний день вырабатывает 80% электроэнергии в изолированной Чаун-Билибинской энергосистеме. Первый энергоблок БлбАЭС планируется окончательно остановить в 2019 году. Вся станция, как ожидается, будет остановлена в 2021 году.

В основу проекта ПЭБ "Академик Ломоносов" проекта 20870 положены технологии судовых (ледокольных) реакторных установок. На ПЭБ установлены два парогенерирующих блока с реакторами типа КЛТ-40С, мощностью по 35 МВт каждый.

Это головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности, предлагаемый для энергообеспечения крупных промышленных предприятий, портовых городов, комплексов по добыче и переработке нефти и газа на шельфе морей, создается на основе серийной энергетической установки атомных ледоколов, проверенной в течение их длительной эксплуатации в Арктике.

ПАТЭС разработана с большим запасом прочности, который делает ядерные реакторы неуязвимыми для цунами и других природных катастроф. Кроме того, ядерные процессы на судах отвечают всем требованиям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и не несут угроз окружающей среде.