РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя – РИА Новости. Аспиранты Донского государственного технического университета Максим Белойванов и Иссам Самара разработали систему, способную бесконтактно определять пульс и частоту дыхания человека посредством веб-камеры, сообщает пресс-служба вуза.
Определение пульса происходит более сложным методом. "Важно понимать, что в камере нет никакого лазера, в момент считывания параметров ведется обычная съемка. Наш метод основан на фотоплетизмографии", – цитируются в сообщении слова Белойванова.
Он пояснил, что в моменты сокращения сердечной мышцы сосуды лица наполняются кровью. За счет этого изменяется спектр отраженного от лица света, который измеряется с помощью камеры.
В настоящее время на рынке представлены аналогичные устройства, однако работают они в разы медленней. Уникальность же данной разработки заключается в использовании более точных методов фильтрации сигнала отраженного от лица света и собственных методах предварительной обработки изображения.
Аспиранты также работают над технологией определения артериального давления, планируя создать многофункциональное специализированное устройство и подать свою разработку на патент РФ.