РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя – РИА Новости. Аспиранты Донского государственного технического университета Максим Белойванов и Иссам Самара разработали систему, способную бесконтактно определять пульс и частоту дыхания человека посредством веб-камеры, сообщает пресс-служба вуза.

Замер производится при помощи камеры, подключенной к компьютеру или телефону. Человека для этого нужно расположить на расстоянии не более 1,5 метра от камеры так, чтобы он мог сохранить неподвижность в течение 30 секунд. Частота дыхания определяется за счет еле заметных колебаний головы, которые камера улавливает и передает на вычисляющее устройство.

Определение пульса происходит более сложным методом. "Важно понимать, что в камере нет никакого лазера, в момент считывания параметров ведется обычная съемка. Наш метод основан на фотоплетизмографии", – цитируются в сообщении слова Белойванова.

Он пояснил, что в моменты сокращения сердечной мышцы сосуды лица наполняются кровью. За счет этого изменяется спектр отраженного от лица света, который измеряется с помощью камеры.

Разработанную технологию можно использовать на любом устройстве, снабженном веб-камерой. Применять ее можно в медицине, когда возникают трудности при определении физиологических параметров пациента – например, при сильных ожогах.

В настоящее время на рынке представлены аналогичные устройства, однако работают они в разы медленней. Уникальность же данной разработки заключается в использовании более точных методов фильтрации сигнала отраженного от лица света и собственных методах предварительной обработки изображения.

Аспиранты также работают над технологией определения артериального давления, планируя создать многофункциональное специализированное устройство и подать свою разработку на патент РФ.