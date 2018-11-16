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РИА Наука
РИА Наука

Ученые из МГУ нашли свыше 700 опасных веществ в московских осадках

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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкДевушка фотографируется во время снегопадаДевушка фотографируется во время снегопада
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Российские химики и их зарубежные коллеги провели масштабный анализ химического состава московской дождевой воды и снега и нашли в них более 700 потенциально опасных органических соединений. Их выводы были опубликованы в журнале Science of The Total Environment.

Скала Рубини, птичий базар, Земля Франца-Иосифа, национальный парк Русская Арктика
© РИА Новости / Вера Костамо
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"Сейчас во всех регионах, к примеру, на Байкале, в Москве или в Сочи исследуют экологическое состояние одинаково, поскольку определяют ограниченный круг веществ. Мы предлагаем определить специфические угрозы для каждого региона и затем уже целенаправленно отслеживать изменения в концентрации актуальных опасных веществ", — заявил Альберт Лебедев, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

В последние годы ученые активно интересуются тем, как деятельность человека и рост численности населения Земли могли влиять на ее климат и экологию до наступления индустриальной эпохи, с которой сегодня связывается развитие глобального потепления и резкий рост концентрации токсичных и вредных веществ в атмосфере, воде и в почве.

По текущим оценкам ВОЗ, 80% жителей городов мира дышат воздухом, где концентрация вредных веществ превышает нормы, установленные организацией. Медицинские исследования последних лет показывают, что загрязнение воздуха не только повышает шансы на развитие астмы, пневмонии и прочих болезней легких, но и разных форм рака. 

Бассейн, окрашенный в красный цвет после кровавых дождей осени 2014 года
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Многие из этих вредных веществ скапливаются в капельках влаги внутри облаков и попадают в почву и питьевую воду вместе с дождевой водой, градом и снегом. Лебедев и его коллеги провели первую масштабную "перепись" подобных соединений в московском снеге, чьи образцы были собраны в марте прошлого года в разных точках города, начиная с центра и заканчивая окраинами МКАДа.

Как отмечают ученые, главная проблема экологического мониторинга Москвы заключается в том, что круг контролируемых веществ ограничен всего двумя десятками соединений. Вне наблюдения остаются сотни опасных органических веществ, хотя современные методы анализа позволяют обнаружить гораздо больше потенциальных угроз.

К примеру, газовые хроматографы, которые использовали Лебедев и его коллеги для анализа образцов, помогли им найти не две дюжины, а сразу семь сотен потенциально опасных органических соединений в московском снеге во всех уголках столицы.

Как отмечают ученые, в их число входят канцерогены, в том числе различные фенольные соединения, бензопирены, фталаты, полициклические ароматические углеводороды и хлорорганические соединения. 

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Многие их из этих соединений раньше не замечали в дождевой воде, так как их концентрация в них была очень малой или сильно менялась от пробы к пробе. Снежный покров лишен подобных недостатков, так как он формируется на протяжении многих недель, накапливая в себе и "усредняя" доли потенциально опасных токсинов и канцерогенов.

Дальнейшее изучение этого "коктейля" химикатов, как надеются ученые, поможет им выделить наиболее опасные из них и расширить репертуар проб, которые сегодня проводятся экологическими ведомствами столицы.

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РИА Наука
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Иван Иванов
Даю подсказку ученым из МГУ: если посмотреть на небо, то видно химтрейлы от самолётов. Осталось узнать чем их заправляют, но это просто... правда?
14:36
16.11.2018
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Таис Афинская
Вот это новость! А раньше было все 400 опасных осадков
13:52
16.11.2018
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