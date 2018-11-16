Российские ученые работают над улучшением средства защиты урожая зерна

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости/Прайм. Группа ученых Сибирского федерального университета (СФУ) и Института биофизики Сибирского отделения Российской академии наук ведут работу над совершенствованием применения фунгицидов для борьбы с таким заболеванием зерна, как фузариоз, сообщили РИА Новости в пресс-службе СФУ.

Фузариоз — грибковое заболевание растений (включая зерновые культуры), которое вызывает значительные потери урожая зерна, а также снижение его качества. Грибы могут образовывать микотоксины, которые делают зерно непригодным для использования в пищевых и кормовых целях.

"Токсины попадают не только в зерно, но и в продукты его переработки — муку и хлеб. Значит, нужно избавить растения от этой инфекции уже на стадии семян — обработать зерно фунгицидными препаратами", — отметила доктор биологических наук, профессор РАН, заведующая кафедрой медицинской биологии института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ Екатерина Шишацкая.

Ученые исследуют токсический эффект тебуконазола (TEB) — препарата для борьбы с грибковыми заболеваниями зерновых, садовых и овощных культур. Этот фунгицид проникает через корни в вегетативные части растения и зерно, подавляя фузарии, но одновременно повреждает растение-хозяина. При помощи особой модельной системы ученые совершенствуют схему обработки фунгицидами (включая TEB) семян и зараженных растений.

"Исследование красноярских ученых поможет выявить механизмы негативного воздействия на культурные растения фузариоза — врага сельскохозяйственных культур — и снизить риск отравления культурных растений применяемыми фунгицидными препаратами триазольного ряда", — отметили в университете.

"Работа красноярских ученых положительно скажется на сроке и трудоемкости введения новых фунгицидов в практику работ из-за использования лабораторно-модельного объекта и сокращения объема полевых опытов. Это, несомненно, благотворно скажется на сроке и объемах введения новых мер борьбы с таким важным заболеванием, как фузариоз, который в том числе важен для карантина растений при экспортных операциях", — сообщил РИА Новости представитель Всероссийского центра карантина растений.