Археологи нашли в Китае мини-версию легендарной Терракотовой армии

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Археологи обнаружили в Китае миниатюрную копию Терракотовой армии, сообщает издание Live Science со ссылкой на статью в специализированном журнале Chinese Cultural Relics.

Как пишет издание, мини-версия состоит из фигурок пехотинцев, кавалерии, колесниц и сторожевых башен. Археологи считают, что возраст находки достигает 2100 лет.

Ученые заявили, что форма и масштаб захоронения дают возможность предположить, что рядом находится место погребения. "Транспортные средства, кавалерия и пехота в форме квадрата предусматривались для захоронения монархов или достойных чиновников", — отмечают археологи.

Основываясь на размере, месте и возрасте находки ученые предположили, что ее создали для захоронения Лю Хуна, сына императора У-ди. Однако само захоронение могло быть уничтожено при строительстве железной дороги в 1960-1970 годы.

Терракотовая армия представляет собой захоронение более восьми тысяч полноразмерных статуй у мавзолея императора Цинь Шихуанди.