Российские ученые изобрели отечественный "предсказатель нефтедобычи"

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Российские ученые завершают работу над созданием симулятора гидроразрыва пласта ‒ первой подобного рода отечественной разработки для увеличения продуктивности нефтедобычи. Проект, который реализуют сотрудники научно-образовательного центра "Газпромнефть-Политех" Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) совместно с коллегами из МФТИ, Сколтеха и Института гидродинамики СО РАН, призван заменить импортное программное обеспечение, используемое в настоящее время нефтедобывающими компаниями.
"Наша научная группа создает физико-математические модели и программы, которые позволяют моделировать процесс роста трещин, течения жидкости по трещинам, закачки проппанта, его выноса из трещины", ‒ сообщил сотрудник научно-образовательного центра СПбПУ Сергей Хлопин.
Проект создания симулятора реализуется в рамках федеральной целевой программы. В конце ноября все участники проекта представят свои части исследования, которые затем будут объединены в программное обеспечение – симулятор гидроразрыва пласта.
Результаты работы будут внедряться в научно-техническом центре "Газпромнефть", который является индустриальным партнером проекта. Отечественная разработка поможет инженерам определять оптимальные параметры проведения гидроразрыва и позволит повысить эффективность и безопасность данной операции.