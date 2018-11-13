Российские ученые изобрели отечественный "предсказатель нефтедобычи"

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Российские ученые завершают работу над созданием симулятора гидроразрыва пласта ‒ первой подобного рода отечественной разработки для увеличения продуктивности нефтедобычи. Проект, который реализуют сотрудники научно-образовательного центра "Газпромнефть-Политех" Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) совместно с коллегами из МФТИ, Сколтеха и Института гидродинамики СО РАН, призван заменить импортное программное обеспечение, используемое в настоящее время нефтедобывающими компаниями.

Как пояснили РИА Новости в СПбПУ, процесс гидроразрыва пласта заключается в создании в пласте трещины и закреплении ее стенок специальным расклинивающим агентом (проппантом). Эта дорогостоящая технология позволяет существенно увеличить продуктивность нефтедобычи. Однако для ее успешного применения и снижения технологических рисков необходимо предсказательное моделирование сложных физико-механических процессов, сопутствующих гидроразрыву пласта.

"Наша научная группа создает физико-математические модели и программы, которые позволяют моделировать процесс роста трещин, течения жидкости по трещинам, закачки проппанта, его выноса из трещины", ‒ сообщил сотрудник научно-образовательного центра СПбПУ Сергей Хлопин.

© Фото : Медиа-центр СПбПУ Ученые СПбПУ работают над созданием отечественного симулятора гидроразрыва пласта © Фото : Медиа-центр СПбПУ Ученые СПбПУ работают над созданием отечественного симулятора гидроразрыва пласта

Проект создания симулятора реализуется в рамках федеральной целевой программы. В конце ноября все участники проекта представят свои части исследования, которые затем будут объединены в программное обеспечение – симулятор гидроразрыва пласта.

Результаты работы будут внедряться в научно-техническом центре "Газпромнефть", который является индустриальным партнером проекта. Отечественная разработка поможет инженерам определять оптимальные параметры проведения гидроразрыва и позволит повысить эффективность и безопасность данной операции.