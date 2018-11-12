Проектируемый в Тюменской области научный центр может объединить 10 вузов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя — РИА Новости. Проектируемый в Тюменской области межрегиональный научно-образовательный центр (НОЦ) с участием Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа может объединить 10 вузов, семь крупных бизнес-корпораций и девять научных организаций, сообщает в понедельник Тюменский государственный университет.
В соответствии с указом президента РФ, в стране в рамках национального проекта "Наука" должны быть созданы не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня.
Стратегическая сессия по созданию межрегионального научно-образовательного центра стартовала в понедельник на базе школы перспективных исследований ТюмГУ. Цель — выработка концепции и обсуждение наиболее актуальных вопросов программы развития центра. В сессии участвуют представители вузовского сообщества, науки, реального сектора экономики, органов власти большой Тюменской области. Стратегическая сессия продолжится до 16 ноября, итоги будут подведены на пленарном совещании.
Тематические фокусы связаны со спецификой Тюменского региона и исходят из приоритетов государственной стратегии научно-технологического развития России. Идея создания межрегионального научно-образовательного центра на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики, была единогласно поддержана представителями университетов на совете ректоров вузов Тюменской области в сентябре 2018 года, уточняется в сообщении.