Проектируемый в Тюменской области научный центр может объединить 10 вузов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя — РИА Новости. Проектируемый в Тюменской области межрегиональный научно-образовательный центр (НОЦ) с участием Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа может объединить 10 вузов, семь крупных бизнес-корпораций и девять научных организаций, сообщает в понедельник Тюменский государственный университет.

В соответствии с указом президента РФ, в стране в рамках национального проекта "Наука" должны быть созданы не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня.

"Проектируемый в регионе НОЦ может объединить 10 вузов, семь крупных бизнес-корпораций и девять научных организаций. Представители трех соседних регионов отмечают, что межрегиональный научно-образовательный центр необходим для развития экономики территорий, для радикального ускорения производства и трансфера знаний и технологий", — говорится в сообщении.

Стратегическая сессия по созданию межрегионального научно-образовательного центра стартовала в понедельник на базе школы перспективных исследований ТюмГУ. Цель — выработка концепции и обсуждение наиболее актуальных вопросов программы развития центра. В сессии участвуют представители вузовского сообщества, науки, реального сектора экономики, органов власти большой Тюменской области. Стратегическая сессия продолжится до 16 ноября, итоги будут подведены на пленарном совещании.

"Мы понимаем важность этой темы. Поэтому три губернатора обратились с идеей создания межрегионального научно-образовательного центра к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву. Это уникальная заявка, и самое главное — она не искусственная. Такое триединство может многое дать всем нашим регионам. Все четыре заявленные нами направления приоритетны для Тюменской области — это использование ресурсов Арктики, повышение эффективности добычи углеводородного сырья, биологическая безопасность человека, животных и растений, а также взаимоотношения человека, природы и технологий. На предстоящей сессии мы должны детально проработать содержательную и структурную составляющие будущего НОЦа, следует работать максимально эффективно, чтобы попасть в первую волну создания таких центров", — приводятся в сообщении слова главы региона Александра Моора.

Тематические фокусы связаны со спецификой Тюменского региона и исходят из приоритетов государственной стратегии научно-технологического развития России. Идея создания межрегионального научно-образовательного центра на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики, была единогласно поддержана представителями университетов на совете ректоров вузов Тюменской области в сентябре 2018 года, уточняется в сообщении.