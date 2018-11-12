В Сибири создали средство спасения рек от экологических катастроф

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) создали эффективный адсорбент для очистки рек на основе биоматериала из сырья местного происхождения, сообщила РИА Новости пресс-служба вуза.
"Химическая модификация природной матрицы Lárix sibírica позволяет получить водорастворимый материал для создания полиэлектролитного комплекса – "очистителя" загрязняющих веществ, также помогающего утилизировать продукты деревообрабатывающей промышленности", – рассказала руководитель проекта, профессор базовой кафедры фотоники и лазерных технологий Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ Евгения Слюсарева.
По мнению авторов, разработка проявит эффективность не только в отношении ионов тяжелых металлов, но и органических красителей – прототипов ароматических загрязнителей с тяжелыми атомами в структуре и вариацией типа функциональных групп.
Как считают ученые СФУ, новый материал может эффективно использоваться в качестве фильтра для очистки сточных вод и рекомендоваться крупным промышленным предприятиям.