В Сибири создали средство спасения рек от экологических катастроф

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) создали эффективный адсорбент для очистки рек на основе биоматериала из сырья местного происхождения, сообщила РИА Новости пресс-служба вуза.

Воды сегодня страдают от повышенного содержания отравляющих веществ, например, нефтепродуктов и соединений металлов (железо, медь, марганец). Разработка ученых СФУ поможет уменьшить уровень загрязнения крупных российских рек. Основа нового адсорбента, поглощающего вредоносные вещества – растительное сырье, полученное из сибирской лиственницы Lárix sibírica, а также компонент животного происхождения (хитозан).

"Химическая модификация природной матрицы Lárix sibírica позволяет получить водорастворимый материал для создания полиэлектролитного комплекса – "очистителя" загрязняющих веществ, также помогающего утилизировать продукты деревообрабатывающей промышленности", – рассказала руководитель проекта, профессор базовой кафедры фотоники и лазерных технологий Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ Евгения Слюсарева.

© Фото : пресс-служба СФУ Е. Слюсарева с новым адсорбентом © Фото : пресс-служба СФУ Е. Слюсарева с новым адсорбентом

По мнению авторов, разработка проявит эффективность не только в отношении ионов тяжелых металлов, но и органических красителей – прототипов ароматических загрязнителей с тяжелыми атомами в структуре и вариацией типа функциональных групп.

Как считают ученые СФУ, новый материал может эффективно использоваться в качестве фильтра для очистки сточных вод и рекомендоваться крупным промышленным предприятиям.