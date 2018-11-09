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МГУ: глобальное потепление вызовет массовое вымирание птиц в Арктике

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© Фото : МГУ/Павел ТомковичЛисица разоряет гнездо бурой ржанки. Фотография сделана автоматической фотоловушкой, установленной около гнездаЛисица разоряет гнездо бурой ржанки. Фотография сделана автоматической фотоловушкой, установленной около гнезда
© Фото : МГУ/Павел Томкович
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Кулики и многие другие арктические птицы могут исчезнуть в ближайшее время из-за того, что глобальное потепление заставляет хищников чаще красть их яйца и разорять их колонии. К такому выводу пришли российские и зарубежные ученые, опубликовавшие статью в журнале Science.

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© РИА Новости / Вера Костамо
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"Частота гибели гнёзд куликов возросла особенно резко в Арктике. Если раньше преимуществом для осуществления дальних перелётов куликами на Север был повышенный успех их размножения там, то теперь такого преимущества нет. Птицы оказались в экологической ловушке",— рассказывает Павел Томкович из МГУ имени М.В. Ломоносова.

Арктика, наряду с горными ледниками, остается одним из самых уязвимых регионов мира для глобального потепления, где среднегодовые температуры уже выросли за последние годы на 6-7 градусов. Таяние ее льдов, как сегодня считают ученые, приведет в будущем к серьезным изменениям в круговороте течений и к необратимым изменениям в работе всего климата Земли в целом.

Главным последствием этого потепления являются две вещи – смещение климатических поясов и связанных с ними флоры и фауны, и изменения во времени наступления весны и других сезонов года. Недавно ученые выяснили, что в российской и канадской Арктике весна начала наступать на 2-3 недели раньше нормы, а темпы таяния вечной мерзлоты и скорость отступления ледников фактически удвоились.

© Фото : МГУ/Павел ТомковичКулик-лопатень с птенцами. Эндемик России, вид на грани исчезновения (осталось 200-220 пар)
© Фото : МГУ/Павел Томкович
Кулик-лопатень с птенцами. Эндемик России, вид на грани исчезновения (осталось 200-220 пар)

Томкович и его коллеги, как передает пресс-служба МГУ, проверили, как эти глобальные изменения в жизни Арктики и других уголков мира повлияли на жизнь птиц во время самого важного и уязвимого периода их жизни – брачного сезона и гнездования.

Для этого ученые проанализировали статистику, собранную за последние 70 лет российскими и зарубежными натуралистами во время наблюдений за несколькими десятками тысяч гнезд куликов. Эти птицы жили примерно в двух сотнях колоний, расположенных в разных регионах заполярья и умеренных широт. 

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Как объяснил Томкович, птицы летом мигрируют на север не потому, что там прохладнее, чем на юге, а из-за того, что в приполярье встречается заметно меньше хищников, способных убить как самих новоиспеченных родителей, так и разорить их кладку яиц. В пользу этого говорила статистика – жители арктических "птичьих базаров" гораздо чаще и успешнее производили потомство, чем их тропические сородичи.

Ситуация, как обнаружили орнитологи, резко изменилась в последние двадцать лет – лисы, вороны, поморники и прочие любители яиц начали разорять гнезда куликов в два раза чаще в умеренной полосе, и в три раза чаще – в приполярных широтах.

© Фото : МГУ/Павел ТомковичПоморник разоряет гнездо галстучника. Фотография сделана автоматической фотоловушкой, установленной около гнезда
© Фото : МГУ/Павел Томкович
Поморник разоряет гнездо галстучника. Фотография сделана автоматической фотоловушкой, установленной около гнезда

Сегодня, по словам орнитологов, лишь треть гнезд этих птиц "доживает" до того момента, как птенцы успеют покинуть яйца и научатся летать. Это существенно меньше аналогичных показателей, характерных для тропиков.

Пока не совсем понятно, с чем связана активизация хищников. Как предполагают ученые, глобальное потепление могло заставить их переключиться на новый источник пищи из-за резкого падения в численности леммингов и других грызунов, связанного с уменьшением толщины снежного покрова. В прошлом, хищники питались яйцами лишь периодически, когда леммингов поражали различные временные неурядицы, а сейчас они вынуждены делать это постоянно.

"На фоне прочих природных и антропогенных негативных процессов это угрожает снижением численности и возможным исчезновением некоторых видов куликов Севера. Результаты исследования свидетельствуют о происходящих в природе изменениях в глобальном масштабе, в данном случае во взаимоотношениях хищников и их жертв", — заключает Томкович.

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