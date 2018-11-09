МГУ: глобальное потепление вызовет массовое вымирание птиц в Арктике

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Кулики и многие другие арктические птицы могут исчезнуть в ближайшее время из-за того, что глобальное потепление заставляет хищников чаще красть их яйца и разорять их колонии. К такому выводу пришли российские и зарубежные ученые, опубликовавшие статью в журнале Science.
Арктика, наряду с горными ледниками, остается одним из самых уязвимых регионов мира для глобального потепления, где среднегодовые температуры уже выросли за последние годы на 6-7 градусов. Таяние ее льдов, как сегодня считают ученые, приведет в будущем к серьезным изменениям в круговороте течений и к необратимым изменениям в работе всего климата Земли в целом.
Главным последствием этого потепления являются две вещи – смещение климатических поясов и связанных с ними флоры и фауны, и изменения во времени наступления весны и других сезонов года. Недавно ученые выяснили, что в российской и канадской Арктике весна начала наступать на 2-3 недели раньше нормы, а темпы таяния вечной мерзлоты и скорость отступления ледников фактически удвоились.
Томкович и его коллеги, как передает пресс-служба МГУ, проверили, как эти глобальные изменения в жизни Арктики и других уголков мира повлияли на жизнь птиц во время самого важного и уязвимого периода их жизни – брачного сезона и гнездования.
Для этого ученые проанализировали статистику, собранную за последние 70 лет российскими и зарубежными натуралистами во время наблюдений за несколькими десятками тысяч гнезд куликов. Эти птицы жили примерно в двух сотнях колоний, расположенных в разных регионах заполярья и умеренных широт.
Как объяснил Томкович, птицы летом мигрируют на север не потому, что там прохладнее, чем на юге, а из-за того, что в приполярье встречается заметно меньше хищников, способных убить как самих новоиспеченных родителей, так и разорить их кладку яиц. В пользу этого говорила статистика – жители арктических "птичьих базаров" гораздо чаще и успешнее производили потомство, чем их тропические сородичи.
Ситуация, как обнаружили орнитологи, резко изменилась в последние двадцать лет – лисы, вороны, поморники и прочие любители яиц начали разорять гнезда куликов в два раза чаще в умеренной полосе, и в три раза чаще – в приполярных широтах.
Сегодня, по словам орнитологов, лишь треть гнезд этих птиц "доживает" до того момента, как птенцы успеют покинуть яйца и научатся летать. Это существенно меньше аналогичных показателей, характерных для тропиков.
Пока не совсем понятно, с чем связана активизация хищников. Как предполагают ученые, глобальное потепление могло заставить их переключиться на новый источник пищи из-за резкого падения в численности леммингов и других грызунов, связанного с уменьшением толщины снежного покрова. В прошлом, хищники питались яйцами лишь периодически, когда леммингов поражали различные временные неурядицы, а сейчас они вынуждены делать это постоянно.
"На фоне прочих природных и антропогенных негативных процессов это угрожает снижением численности и возможным исчезновением некоторых видов куликов Севера. Результаты исследования свидетельствуют о происходящих в природе изменениях в глобальном масштабе, в данном случае во взаимоотношениях хищников и их жертв", — заключает Томкович.