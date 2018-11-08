Объявлены имена самых цитируемых российских ученых по версии Scopus

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Информационно-аналитическая компания Elsevier, специализирующаяся в области науки и медицины, объявила имена самых цитируемых российских ученых по версии базы аннотаций и цитирования рецензируемой научной литературы Scopus, в список попали 19 исследователей, следует из пресс-релиза компании, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Как сообщается, во время церемонии вручения премии Scopus Awards Russia 2018, которая состоялась в Москве, были отмечены российские ученые в пяти различных номинациях. Вклад каждого ученого в развитие науки оценивался по данным Scopus – крупнейшей единой базе аннотаций и цитирования рецензируемой научной литературы, доступ к которой в 2018 году в рамках проекта национальной подписки получили более 1,3 тысячи научно-образовательных организаций в России.

"За самую высокоцитируемую публикацию были награждены Владимир Анатольевич Резников (Новосибирский государственный университет) и Овчаренко Виктор Иванович (Международный томографический центр СО РАН)", — говорится в сообщении.

Кроме того, самыми высокоцитируемыми молодыми учеными были названы Никита Степанов (Белгородский государственный научно-исследовательский университет), Валентин Миличко (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики), Евгений Хоров (Институт проблем передачи информации им. А.А.Харкевича РАН, МФТИ, НИУ ВШЭ).

Отмечается, что впервые была представлена номинация за вклад в наиболее активно развивающуюся научную тему в мире, по данным аналитической системы SciVal. Такой темой были названы "Высокоэффективные фотоэлементы на основе перовскита" и победителем в ней стал Анвар Захидов (Университет Техаса в Далласе, Университет ИТМО, НИТУ "МИСИС").

Кроме того, самыми высокоцитируемыми учеными в 11 предметных категориях стали Игорь Тантлевский (Санкт-Петербургский государственный университет), Галина Широкова (Санкт-Петербургский государственный университет), Светлана Шальнова (Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины), Виктор Лемпицкий (Центр искусственного интеллекта Samsung, Сколковский институт науки и технологий), Татьяна Хавенсон (Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"), Рустам Кайбышев (Белгородский государственный научно-исследовательский университет), Александр Савельев (Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"), Сулейман Аллахвердиев (Институт фундаментальных проблем биологии РАН), Владимир Петров (Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова), Евгений Осин (Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики") и Владимир Иванцов (Сочинский государственный университет).

Кроме того, в специальной совместной номинации с госкорпорацией "Росатом" были отмечены Павел Кириллов (Физико-энергетический институт им. А. И. Лейпунского) и молодой ученый Вадим Курулин (РФЯЦ-ВНИИЭФ).

Премия Scopus Award – глобальная инициатива компании Elsevier, направленная на поощрение ученых за активную деятельность, поддержание статуса ученого, популяризацию профессиональной научной деятельности среди молодых ученых.