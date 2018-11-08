ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Объявлены имена самых цитируемых российских ученых по версии Scopus

(обновлено: 19:50 08.11.2018)
03993
© ElsevierМеждународная премия Scopus. Архивное фотоМеждународная премия Scopus. Архивное фото
© Elsevier
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Информационно-аналитическая компания Elsevier, специализирующаяся в области науки и медицины, объявила имена самых цитируемых российских ученых по версии базы аннотаций и цитирования рецензируемой научной литературы Scopus, в список попали 19 исследователей, следует из пресс-релиза компании, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Ректор московского государственного университета имени М.В.Ломоносова Виктор Садовничий
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Россия проигрывает Китаю и США по числу научных журналов, заявил ректор МГУ
Как сообщается, во время церемонии вручения премии Scopus Awards Russia 2018, которая состоялась в Москве, были отмечены российские ученые в пяти различных номинациях. Вклад каждого ученого в развитие науки оценивался по данным Scopus – крупнейшей единой базе аннотаций и цитирования рецензируемой научной литературы, доступ к которой в 2018 году в рамках проекта национальной подписки получили более 1,3 тысячи научно-образовательных организаций в России.

"За самую высокоцитируемую публикацию были награждены Владимир Анатольевич Резников (Новосибирский государственный университет) и Овчаренко Виктор Иванович (Международный томографический центр СО РАН)", — говорится в сообщении.

Кроме того, самыми высокоцитируемыми молодыми учеными были названы Никита Степанов (Белгородский государственный научно-исследовательский университет), Валентин Миличко (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики), Евгений Хоров (Институт проблем передачи информации им. А.А.Харкевича РАН, МФТИ, НИУ ВШЭ).

Вид на главное здание Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова на Воробьевых горах в Москве.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В предметный Шанхайский рейтинг университетов ARWU вошли 17 вузов РФ
Отмечается, что впервые была представлена номинация за вклад в наиболее активно развивающуюся научную тему в мире, по данным аналитической системы SciVal. Такой темой были названы "Высокоэффективные фотоэлементы на основе перовскита" и победителем в ней стал Анвар Захидов (Университет Техаса в Далласе, Университет ИТМО, НИТУ "МИСИС").

Кроме того, самыми высокоцитируемыми учеными в 11 предметных категориях стали Игорь Тантлевский (Санкт-Петербургский государственный университет), Галина Широкова (Санкт-Петербургский государственный университет), Светлана Шальнова (Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины), Виктор Лемпицкий (Центр искусственного интеллекта Samsung, Сколковский институт науки и технологий), Татьяна Хавенсон (Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"), Рустам Кайбышев (Белгородский государственный научно-исследовательский университет), Александр Савельев (Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"), Сулейман Аллахвердиев (Институт фундаментальных проблем биологии РАН), Владимир Петров (Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова), Евгений Осин (Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики") и Владимир Иванцов (Сочинский государственный университет).

Главное здание МГУ. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МГУ стал лучшим в трех предметных рейтингах по версии издания THE
Кроме того, в специальной совместной номинации с госкорпорацией "Росатом" были отмечены Павел Кириллов (Физико-энергетический институт им. А. И. Лейпунского) и молодой ученый Вадим Курулин (РФЯЦ-ВНИИЭФ).

Премия Scopus Award – глобальная инициатива компании Elsevier, направленная на поощрение ученых за активную деятельность, поддержание статуса ученого, популяризацию профессиональной научной деятельности среди молодых ученых.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена