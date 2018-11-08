Объявлены имена самых цитируемых российских ученых по версии Scopus

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Информационно-аналитическая компания Elsevier, специализирующаяся в области науки и медицины, объявила имена самых цитируемых российских ученых по версии базы аннотаций и цитирования рецензируемой научной литературы Scopus, в список попали 19 исследователей, следует из пресс-релиза компании, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"За самую высокоцитируемую публикацию были награждены Владимир Анатольевич Резников (Новосибирский государственный университет) и Овчаренко Виктор Иванович (Международный томографический центр СО РАН)", — говорится в сообщении.
Кроме того, самыми высокоцитируемыми молодыми учеными были названы Никита Степанов (Белгородский государственный научно-исследовательский университет), Валентин Миличко (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики), Евгений Хоров (Институт проблем передачи информации им. А.А.Харкевича РАН, МФТИ, НИУ ВШЭ).
Кроме того, самыми высокоцитируемыми учеными в 11 предметных категориях стали Игорь Тантлевский (Санкт-Петербургский государственный университет), Галина Широкова (Санкт-Петербургский государственный университет), Светлана Шальнова (Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины), Виктор Лемпицкий (Центр искусственного интеллекта Samsung, Сколковский институт науки и технологий), Татьяна Хавенсон (Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"), Рустам Кайбышев (Белгородский государственный научно-исследовательский университет), Александр Савельев (Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"), Сулейман Аллахвердиев (Институт фундаментальных проблем биологии РАН), Владимир Петров (Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова), Евгений Осин (Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики") и Владимир Иванцов (Сочинский государственный университет).
Премия Scopus Award – глобальная инициатива компании Elsevier, направленная на поощрение ученых за активную деятельность, поддержание статуса ученого, популяризацию профессиональной научной деятельности среди молодых ученых.