В Старом городе Баку археологи нашли баню XVII века

БАКУ, 7 ноя – РИА Новости. При проведении раскопок в Старом городе Баку археологи обнаружили старинную баню, являющуюся уникальным историческим памятником XVII века. Об этом Sputnik Азербайджан рассказали в управлении историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

По словам сотрудника Института археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), археолога Идриса Алиева, ранее эта территория контролировалась военными, а позже место превратилось в свалку, где находились гаражи, оставшиеся со времен советской комендатуры.

Сегодня реставрационными работами занимается австрийская компания. Менеджер ее азербайджанского представительства Чингиз Нейманзаде рассказал, как проходит восстановительный процесс.

"Несмотря на то, что баня находилась под землей более двухсот лет, сохранилась она хорошо. Один из двух куполов, который был снесен, на сегодня уже почти восстановлен", — сказал он.

Все работы ведутся вручную, без применения электрических инструментов. Позже здесь планируется создать музей бани.

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