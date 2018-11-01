Рогозин постоянно сообщает Путину о ситуации с "Союзами"

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в постоянном режиме докладывает президенту России Владимиру Путину о ситуации с "Союзами", сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они не в ходе личной встречи, но они уже докладывались президенту, но это же рабочий процесс, поэтому я не исключаю, что в ходе одной из ближайших встреч это будет сделано", — сказал Песков.

"Они часто происходят. Когда мы говорим о том, что у президента до ночи идет много внутренних рабочих встреч и совещаний, в том числе и такие встречи — это не значит, что мы их анонсируем или сообщаем о них", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, готовится ли такая встреча.

Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю.

Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.

В четверг аварийная комиссия "Роскосмоса" на пресс-конференции в Москве озвучила результаты расследования причин этого ЧП и назвала ряд мер, которые предлагается принять для недопущения подобных происшествий в будущем.