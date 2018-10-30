Строительство Крымского моста не повлияло на экологию, заявили ученые

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости. Видимых негативных последствий для экологии и биоресурсов Черного и Азовского морей из-за строительства Крымского моста не наблюдается, исследования гидрофизических и экологических процессов в Керченском проливе будут продолжены, заявили на пресс-конференции в Симферополе ученые Морского гидрофизического института РАН и Института морских биологических исследований им. Ковалевского РАН.

"Мне не попадались ни разу паникерские отзывы коллег, типа "все будет плохо". Но нужно смотреть динамику – есть исследования до строительства моста, где показано, как вода попадает из Черного в Азовское море и обратно, где проходит граница льда, как переносятся питательные вещества. И (провести наблюдения) год-два после строительства моста, несколько сезонов – тогда можно будет оценить те модели, которые уже разработаны. То есть доверять им можно будет, когда результаты подтвердятся наблюдениями. Причин для негативных прогнозов я не вижу, это мое мнение", — сказал научный сотрудник отдела гидрофизики шельфа Морского гидрофизического института РАН кандидат наук Андрей Багаев.

В свою очередь ведущий научный сотрудник института морских биологических исследований им. Ковалевского РАН Александр Болтачев заявил, что возведение Крымского моста особенно не повлияло на экологию района, "хотя нужно смотреть динамику".

"Во-первых, применялись довольно щадящие методы (строительства), и даже во время миграции рыб – для них шумовой эффект это ужасно – ненадолго прекращались работы, чтобы рыба могла выйти… Явных последствий для рыбного населения нет", — сказал Болтачев.

Ученый добавил, что в текущем году наблюдается снижение улова черноморской кильки и хамсы, что, по его мнению, может быть связано с цикличностью таких спадов и возможным интенсивным выловом рыбы крымскими, грузинскими и турецкими рыбаками.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. С 1 октября было открыто движение грузовиков. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

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