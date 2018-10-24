Песков назвал страхование "Прогресса МС-10" делом компаний и "Роскосмоса"

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Страхование грузового космического корабля "Прогресс МС-10" является делом "Роскосмоса" и страховых компаний, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что в Кремле надеются на урегулирование вопроса.

"Эта тема не обсуждается в Кремле никак, эта тема "Роскосмоса", это тема страховых компаний. Мы видели сообщения на этот счет, но надеемся что эта ситуация будет урегулирована самой компанией. Это вопрос компаний", — сказал Песков.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что старты ракет "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Глонасс-М" 3 ноября и ракеты "Союз-ФГ" с грузовым кораблем "Прогресс МС-10" 18 ноября могут не состояться в указанные сроки, если Роскосмос не сможет до этих дат застраховать гражданскую ответственность при запуске.